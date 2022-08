Groteske cifre: Liverpool går amok

9-0 vinder Liverpool over Bournemouth - og tangerer dermed Premier League-rekorden

Titelrivalerne Liverpool og Manchester City hentede lørdag begge tre point, men det skete på to vidt forskellige måder.

Anført af en skarp Roberto Firmino bankede Liverpool på hjemmebane Bournemouth med 9-0, mens Erling Haaland med et hattrick sørgede for, at Manchester City vendte 0-2 til 4-2 mod Crystal Palace.

Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen strålede med et fremragende hovedstødsmål og en generelt solid indsats, men det var altså forgæves.

Sejren var Liverpools første i Premier League i denne sæson, og Jürgen Klopps tropper kravler med sine fem point efter fire kampe et godt stykke op i tabellen.

9-0-resultatet var samtidig en tangering af den største sejr i Premier Leagues historie. Det er nu fjerde gang, det sker.

City topper med ti point og en bedre målscore end Brighton, som lørdag slog Leeds med Rasmus Nissen Kristensen 1-0 på hjemmebane.

Annonce:

5-0 ved pausen

Liverpool efterlod meget lidt spænding om resultatet i sit opgør mod Bournemouth, der skiftede Philip Billing og Emiliano Marcondes ind, efter at kampen for længst var afgjort.

Det stod 2-0 efter seks minutter og 5-0 ved pausen efter blandt andet tre oplæg og en scoring af Roberto Firmino.

Brasilianeren slog et veltimet indlæg til Luis Diaz, der åbnede ballet, og var siden næstsidste mand på bolden, da først unge Harvey Elliott og siden backen Trent Alexander-Arnold bankede skud fra distancen i nettet.

Firmino stod selv for 4-0-målet, inden stopperen Virgil van Dijk lukkede første halvleg ved at pande et hjørnespark ind til 5-0.

Bournemouth fortsatte sin nedtur med et selvmål i starten af anden halvleg, inden Firmino efter godt en time fordoblede sin total, da han efter to forsøg fik skovlet en ripost over stregen tæt under mål.

Den 19-årige indskifter Fabio Carvalho var mand for 8-0, inden Luis Diaz lukkede nedsablingen fem minutter før tid.

Annonce:

Manchester City måtte arbejde noget hårdere for sin sejr. Crystal Palace var således foran 2-0 ved pausen efter to dødbolde.

Seks mål i fire ligakampe

John Stones blev noteret for et selvmål efter fire minutter, og midtvejs i første halvleg pandede Joachim Andersen kraftfuldt bolden i nettet fra omkring straffesparkspletten efter et hjørnespark.

Bernardo Silvas afrettede udligning i starten af anden halvleg grundlagde Citys flotte comeback, som Erling Haaland dog i høj grad skal have æren for.

Efter en time headede nordmanden sit første mål i nettet, og siden fulgte yderligere to scoringer - begge med venstreskøjten. Det var hans første hattrick i Premier League, og han står nu noteret for seks mål i fire ligakampe for sin nye klub.

Chelsea sejrede også lørdag trods en udvisning til midtbanespilleren Conor Gallagher i første halvleg. Raheem Sterling blev matchvinder med to træffere.

Annonce:

Endelig spillede danskerklubben Brentford 1-1 mod Everton i et opgør, hvor både Mathias 'Zanka' Jørgensen og Mikkel Damsgaard med henholdsvis 68 og 12 minutter fik deres første minutter i Premier League i denne sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: