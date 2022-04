Groteske tal: Det er aldrig sket før

De jubler i Liverpool, og de græmmes i Manchester.

Det er en historisk og grotesk ubalance i det legendariske ærkerivalopgør, efter Liverpool har vundet de seneste to kampe med samlet 9-0 - og de tre seneste med 13-2.

Den ensidige dominans har aldrig før været så udtalt mellem de to klubber.

Der har ellers været perioder, epoker, æraer, hvor det ene hold har været markant bedre end det andet, men hvor de indbyrdes opgør altid har været jævnbyrdige. Som det ses i mange rivaliseringer verden over.

Sådan er det ikke i The North West Derby for tiden.

Aldrig tidligere har et hold banket det andet så eftertrykkeligt, som Liverpool har gjort med United de seneste tre gange, de har mødtes. Og vi taler altså om en rivalisering, der går 127 år tilbage.

Thiago på bolden foran Anthony Elanga og Bruno Fernandes. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Mens Liverpool ser godt ud, som de har gjort en del sæsoner, er den helt gal tre kvarters kørsel mod øst.

Gary Neville sad i Sky Sports' tv-studie på Anfield tirsdag aften i selskab med sin tidligere holdkammerat i United, Roy Keane, samt de to Liverpool-legender Graeme Souness og Jamie Carragher, og Neville så noget træt ud.

Horror show venter ten Hag

- Jeg kan ikke forklare, hvordan det er gået fra slutningen af sidste sæson, hvor det så så lovende ud, og hvor de nåede Europa League-finalen, til det her historiske lavpunkt. I mine 42 år som United-mand har det aldrig været så grelt, sagde Neville, mens Keane lignede en deprimeret tordensky ved siden af.

BBC's fodboldkommentator, Phil McNulty, er nogenlunde lige så hård i brugen af grovfilen i sin vurdering af United.

- 9-0 i Liverpools favør denne sæson...Det er et voldsomt billede på, hvad der sker, når en klub, der har handlet genialt, møder et skrummel, der står oprejst på trods af mangel på struktur samt et galehus' indkøbsstrategi.

- Når ten Hag får samlet mod til at se det her horror show, vil det indkapsle præcis hvordan og hvorfor det er gået galt for United, og hvad han på en eller anden måde står foran, skriver McNulty med henvisning til hollænderen, der ventes at blive præsenteret som ny manager i meget nær fremtid.

I en historisk kontekst halser Liverpool stadig efter United.

De to klubber har mødt hinanden 209 gange. United fører 81-70, mens 58 kampe er endt uden vinder.