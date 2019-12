Guardiola afslører: Han forhandler med Arsenal

Mikel Arteta er et af flere navne, som medierne har bragt i spil det ledige trænersæde i Arsenal, og det er langt fra utænkeligt, at Manchester City-assistenten fremover får ansvaret i sin tidligere klub.

På tirsdagens pressemøde fortæller Pep Guardiola nemlig, at Arteta forhandler med London-klubben.

Den 37-årige spanier tager med Manchester City til Carabao Cup-kampen mod Oxford United, men herefter er det op til Arteta selv at beslutte, hvor han vil fortsætte karrieren.

- Han er en fantastisk person med fantastisk arbejdsmoral, og derfor er han hos os. Han snakker med Arsenal, så jeg ved ikke, hvad der skal ske.

- Der er hold, der gerne vil have Mikel. Han ved, hvad vi gerne vil, men det er en personlig beslutning.

Pep Guardiola uddyber, at Arteta på intet tidspunkt har holdt forhandlingerne med Arsenal hemmelige.

- Han er et voksent menneske. Han ved, hvad han skal gøre. Han var utrolig åben og ærlig over for mig. Han er en del af vores gruppe, og det bliver han ved med at være. Når der er noget at fortælle, kommer jeg til at vide det, og I kommer til at vide det.

- Nu er han her, og han træner med os i morgen. Han trænede i dag, og han forbereder træningen inden kampen.

Mikel Arteta spillede for Arsenal fra 2011 til 2016, hvor han lagde støvlerne på hylden.