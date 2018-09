Guardiola afslører: Vil hjem til Barcelona

Den spanske succestræner Pep Guardiola har igennem sin karriere som træner og manager opnået store resultater i både FC Barcelona, Bayern München og nu i Manchester City.



Nu løfter han sløret for, hvordan han helst ser sin trænerkarriere ende. Han vil hjem. Det fortæller han i et interview med Universo Valdano.





- Jeg ønsker, at det hele skal slutte, vor det hele begyndte, siger han og fortsætter:- Mit sidste skridt som træner bliver i Barcelona i La Masia, lyder det fra Guardiola, der altså gerne vil runde af som ungdomstræner i den catalanske storklubs talentfabrik.Det var her, spilleresom Xavi, Iniesta, Messi - og Guardiola selv - blev skabt, og nu ser det altså ud til, at han gerne vil give tilbage til den klub, som satte det hele i gang for Pep. Dermed kan Barcelonas fans se frem til at få ham at se i klubben igen. Dog ikke helt i den rolle, som de bedst kender ham i.

Som det ser ud for Guardiola nu her, så har han været i engelske Manchester City i to sæsoner, hvor det i sidste sæson blev til et mesterskab, hvor en række af rekorder blev slået af den spanske manager.

