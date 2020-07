Guardiola blander sig: Vil snyde Mourinho for Højbjerg

Pierre-Emile Højbjerg skal sælges fra Southampton denne sommer. Spørgsmålet er bare til hvem …

Den 24-årige landsholdsspiller har kun et år tilbage af sin kontrakt på sydkysten.

Han vil ikke forlænge sin aftale med 'The Saints', og Premier League-klubben er derfor tvunget til at sælge ham i det kommende transfervindue for at få nogle hårdt tiltrængte pund i kassen.

Pierre-Emile Højbjerg er blevet afsat som kaptjan i Southampton, fordi han vil væk fra klubben. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Tottenham har længe været den hedeste bejler til midtbanespilleren, men nu har en ny klub angiveligt meldt sig i feltet. Og der er ikke tale om hvilken som helst klub.

Ifølge podcasten The Transfer Window er Manchester City-manager Pep Guardiola interesseret i at hente Højbjerg til Etihad Stadium.

- Det kommer som et chok for den Premier League-klub, som forsøger at købe ham. Og et chok for en manager, der har haft en stor rivalisering med Pep Guardiola, siger journalisten Duncan Castles med henvisning til Tottenham-boss José Mourinho.

Pierre Emile Højbjerg i duel med West Hams Michail Antonio. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

I den populære podcast fortæller Duncan Castles, at Guardiola ser Højbjerg som en del af den oprustning, han planlægger.

Tottenham er meget bekymret over det

David Silva stopper efter denne sæson, og den brasilianske veteran Fernandinho er ikke, hvad han har været og har desuden optrådt store dele af sæsonen i centerforsvaret.

Guardiola ønsker flere muligheder på midtbanen, og det er her, at Højbjerg kommer ind i billedet.

- Jeg kan forstå, at Tottenham er meget bekymret over det. Formand Daniel Levy er ikke glad for, at City er kommet ind og har kompliceret, hvad der lignede en relativ billig løsning i en sommer, hvor han ikke ønsker at bruge mange penge på holdet, siger Castles i The Transfer Window.

Pep Guardiola kender Højbjerg fra Bayern München, hvor den spanske træner gav den unge dansker chancen.

Højbjerg kender Guardiolas komplekse taktik, og danskerens erfaring fra Premier League er også et stort plus.

Guardiola gav en ung Pierre-Emile Højbjerg spilletid i Bayern München. Foto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix

Højbjerg har været blandt stjernerne i Southampton, men mistede tidligere på sæsonen anførerbindet, da det stod klart, at han ville væk fra klubben.

Southampton har derfor forsøgt at få flere klubber end Tottenham på banen i et forsøg på at presse prisen op.

Ajax er blevet nævnt, men kan ikke konkurrere på økonomien med Tottenham og Manchester City.

Ifølge Evening Standard har Højbjerg givet udtryk for, at han gerne vil til Tottenham, men 'Spurs' vil ikke betale de 35 mio. pund – ca. 285 mio. kr. – som Southampton kræver.

Klubben fra Nordlondon håber at kunne bruge backen Kyle Walker-Peters som lokkemiddel. Han er i øjeblikket på lån i Southampton.

Pierre-Emile Højbjerg har tidligere i denne sæson skiftet agent og er nu i stald hos Pini Zahavi.

Den israelske superagent spillede en ikke uvæsentlig rolle, da José Mourinho tidligere på året blev ny manager i Tottenham.

FC Midtjylland-boss stikker til FCK: Ståles onemanshow

Se også: Virusbølge tvinger ungdomshold i kamp

Se også: Brentfords nye scoop - tæt på dansk stortalent