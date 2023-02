Guardiola: - Jeg skammer mig

For nogle dage siden kom Pep Guardiola med en kontroversiel udtalelse.

Det skete på et pressemøde, hvor træneren skulle kommentere på Manchester Citys bedrifter oven på sagen om diverse økonomiske regelbrud.

- Er det vores skyld, at Steven Gerrard gled?, spurgte den 52-årige spanier.

Nu trækker den tidligere FC Barcelona-træner i land. Sådan lyder det fra Manchester Evening News.

- Jeg undskylder til Steven Gerrard for min unødvendige og dumme kommentar omkring ham. Han ved, hvordan jeg beundrer ham og hans karriere, og hvad han har gjort for det land, jeg bor samt træner i, lyder det fra Premier League-træneren, inden han fortsætter:

- Jeg skammer mig over det, for det fortjener han ikke. Mine udtalelser var et forsøg på at stå op for min klub, men jeg repræsenterede ikke min klub på en god måde ved at inkludere hans navn i mine dumme udtalelser.

Foto: Peter Byrne/Ritzau Scanpix

I direkte kontakt med Gerrard

Den ikoniske fodboldtræner har været i direkte kontakt med Liverpool-legenden. Og Pep Guardiola kom selv med ovenstående undskyldning på et pressemøde forud for braget mellem Arsenal og Manchester City onsdag aften i London.

Manchester City-trænerens første kommentar henviser til en episode fra 2014, hvor Liverpool mødte Chelsea på Anfield.

Her gled Steven Gerrard, hvorefter Demba Ba løb ned og sendte kuglen i kassen. Det banede vejen for, at Pep Guardiolas nuværende arbejdsgiver snuppede mesterskabet i den sæson.

