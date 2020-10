Guardiola og Bielsa enige: Det var smukt

Der var underholdning i topklasse, da Leeds og Manchester City lørdag aften delte med 1-1 i Premier League.

For den titelhungrende Manchester-klub var pointtabet en streg i regningen i kampen om mesterskabet. Men manager Pep Guardiola har alligevel svært ved at skjule sin begejstring over kampen mod Leeds, der er styret af Marcelo Bielsa, som Guardiola er stor beundrer af.

- Det var en god kamp, ikke? siger spanieren til journalisterne efter opgøret.

- Når begge hold vil angribe, bliver det en god kamp. Det er et svært mandskab at møde, for de har altid fem spillere over midterlinjen og angriber vores forsvar. Det er et fantastisk hold, lyder det fra Guardiola.

'Kunne FCK finde på at fyre Ståle?'

Bielsas Leeds er startet godt efter oprykningen fra den næstbedste række. Men en sejr over City havde alligevel været lidt for meget af det gode, mener argentineren.

- Det havde ikke været retfærdigt, hvis vi havde vundet kampen. Det var muligt at vinde, men det havde ikke været retfærdigt, siger Bielsa.

Foto: Paul Ellis/Reuters/Ritzau Scanpix

- Vi leverede en stor fysisk præstation for at være på bølgelængde med City, og City havde stor ære af kampen. Det er et stærkt hold, som har en naturlig lyst til at angribe. Vi gjorde vores til, at det blev en smuk kamp.

Titelbejlerne fra City er startet sæsonen noget svingende med fire point i tre kampe og ligger på 11.-pladsen. Der er allerede fem point op til sidste sæsons mestre fra Liverpool.

Leeds ligger på femtepladsen med syv point for fire kampe.

Nu drømmer de stort i Brøndby

Russere vil have FCM-stjerne

FCK-keeper om bizart mål: Noget lort