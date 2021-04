Guardiola om piratplaner: Det er ikke sport

Manchester City er blandt de 12 europæiske storklubber, der har planer om at lancere deres egen udbryderliga, men klubejerne har i hvert fald ikke i alle tilfælde klappet planerne af med deres mest centrale ansatte.

Tirsdag udtrykker City-manager Pep Guardiola foragt for udbryderkonceptet, hvor 15 klubber skal være en fast del af Super League.

- Det er ikke sport, når der ikke er noget forhold mellem indsats og belønning. Det er ikke sport, når du ikke risikerer noget ved at tabe.

- Det er ikke rigtigt, at succes er garanteret for nogle udvalgte klubber, og det er indtrykket, jeg får af pressemeddelelsen, siger Pep Guardiola på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet NTB.

Nyheden fra de 12 klubber kom natten til mandag, og kun få timer før hørte Guardiola om planerne.

- Nogle timer i forvejen fik jeg besked om, at der ville komme en pressemeddelelse. Den er der nu, men ingen taler om detaljerne, og hvad de tænker at gøre og skabe. Det er situationen, vi har nu.

6 af de 12 klubber er fra England, men ifølge Guardiola er det ikke de seks managere i Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham og Manchester City, man skal spørge til planerne.

– Ole, Jürgen, Mikel, Thomas, Ryan og jeg er ikke de rette til at svare på spørgsmålene, siger Guardiola med henvisning til de seks managere.

- Det må klubpræsidenterne gøre. Det er ikke komfortabelt for os, når vi ikke har mere information. Havde jeg information, svarede jeg gerne på alt.

Liverpool-manager Jürgen Klopp udtalte sig skeptisk over en udbryderliga allerede i 2019, og mandag aften sagde han, at hans holdning fortsat var den samme.

- Min holdning har ikke ændret sig. Jeg hørte første gang om det i går (søndag, red), og indtil videre har vi kun fået en smule information - mere eller mindre det, man har kunnet læse i aviserne, sagde Klopp ifølge Sky Sports.

- Det er en svær en. Folk er ikke glade for det, og det kan jeg forstå, men jeg kan ikke sige så meget mere om det. Hverken jeg eller spillerne har været involveret i det.

15 af de 20 deltagende klubber i Super League skal ifølge planen være medstiftende hold. Dermed søger klubberne yderligere tre hold for at lande på de 15 hold.

Ud over de engelske klubber er Juventus, Inter og Milan fra Italien og de spanske klubber FC Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid blandt de 12 klubber.