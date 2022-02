Guardiola overrasker: Her er verdens bedste hold

Manchester City tog alle tre point, da de mødte Brentford onsdag aften, og Pep Guardiolas mandskab fortsatte dermed deres stime uden nederlag. De har således ikke tabt en kamp siden starten af december.

Efter sejren uddelte Guardiola ikke overraskende roser til sit mandskab.

Ikke mindst er den spanske succestræner imponeret over, hvordan de kan holde fokus, selvom de bliver udpeget til at være verdens bedste hold af fans og eksperter. Det er de nemlig ikke, påpeger Guardiola over for BBC Sport.

- På så mange måder er jeg imponeret over spillernes attitude. De har stadig lysten i hver kamp til at udføre deres arbejde.

- Normalt bliver de komplimenteret og rost. 'I er det bedste hold i verden,' og sådanne dumme ting. Man kan blive forvirret, men vi er stadig normale.

- Vi er ikke det bedste hold i verden. De bedste hold i verden er Chelsea og Palmeiras. Vi er ikke de bedste, og jeg er ligeglad, siger Pep Guardiola ifølge BBC Sport.

Det er langt fra tilfældigt, at spanieren udpeger Chelsea og Palmeiras som verdens bedste hold. De vandt nemlig henholdsvis Champions League og Copa Libertadores, og de to hold skal lørdag mødes i finalen ved VM for klubhold.

Manchester City topper Premier League med 12 point ned til Liverpool på andenpladsen.