Guardiola scorer ny aftale i Manchester City

Manchester City forlænger kontrakten med manager Pep Guardiola.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Spanieren har sat sin signatur på en toårig forlængelse af aftalen, som nu løber frem til sommeren 2025.

Han kom til i 2016 og har været en stor succes. Med ham ved roret har Manchester City vundet fire af de seneste fem Premier League-titler.

Det er også blevet til triumfer i FA Cup og Liga Cup, mens den eftertragtede Champions League-pokal endnu ikke er kommet i klubbens favn.

Det har Guardiola nu nogle flere år til at lave om på.

- Jeg er glad for at blive i Manchester City i yderligere to år, siger han til klubbens hjemmeside.

- Jeg kan ikke takke klubben nok for at stole på mig. Jeg er glad og har det godt her. Jeg har alt, der skal til for at gøre mit arbejde så godt som muligt.

- Jeg har stadig følelsen af, at vi kan opnå mere sammen, og det er derfor, jeg gerne vil blive og kæmpe for trofæer, forklarer den tidligere midtbanespiller.

51-årige Guardiola begyndte sin trænerkarriere i FC Barcelona, hvor han også spillede en stor del af sin aktive karriere.

Efter at have vundet Champions League to gange og La Liga tre gange med den catalanske storklub drog han videre til Bayern München, hvor han føjede tre tyske mesterskaber til cv'et.