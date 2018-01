Guardiola slår alarm: Det smadrer vores spillere!

Som udgangspunkt er det svært at se, hvad Josep Guardiola har at brokke sig over.

Det er efterhånden ikke et spørgsmål om, hvorvidt hans City-mandskab bliver engelsk mester. Spørgsmålet er nærmere hvornår.

Alligevel er tonen alt andet end munter hos spanieren efter det stramme jule- og nytårsprogram. For flere af hans profiler er ramt af skader.

Derfor går han igen til angreb på traditionen.

- Vi ender med at smadre spillerne. De spiller 11 måneder i træk. De bør beskyttes mere og spille med mere kvalitet frem for kvantitet. Vi bliver nødt til at tænke på udøverne, sagde han efter tirsdagens sejr over Watford.

Det var Citys fjerde kamp siden lillejuleaften.

Aktuelt er Gabriel Jesus ude i adskillige uger med en knæskade, som han pådrog sig mod Crystal Palace nytårsaftensdag. I samme kamp blev Kevin de Bruyne også skadet, mens Kyle Walker blev skadet mod Watford tirsdag mod Watford.

- Jeg er klar over, at the show must go on her i England, men det er altså ikke normalt, sagde 'Pep' til BBC Sport.

Han har tidligere - som så mange andre - kritiseret den engelske tradition for et tætpakket program i julen.

- Jeg ved, at der ikke bliver ændret noget. Men hvorfor ikke? Livet ville fortsætte uden kampe hver anden dag. Der ville ikke ske noget, sagde den tydeligt frustrerede Guardiola.

Watford viste sig - som ventet - ikke at kunne byde City trods. (TV3 Sport)

- Man kan spille hver tredje, fjerde eller femte dag - men ikke hver anden, for til syvende og sidst ender det som med Kyle Walker eller nogle af de andre.

- Jeg siger ikke, at man skal ændre det fantastiske koncept med Boxing Day, og folk kan følge det hjemmefra eller verden over - men man kan ikke spille en hård kamp om eftermiddagen på Selhurst Park (London, red.), komme hjem, fejre nytår og så spille to dage senere.

- Folk med forstand på det siger, at det er umuligt at restituere på 48 timer efter en kamp. Det er ikke basketball eller tennis, hvor du kan spille hver dag eller hveranden dag. Her har spillerne brug for pauser.

I ligasammenhæng har Manchester City nu frem til 14. januar, før man skal i aktion igen. Inden da står den dog på 3. runde-kamp i FA Cup'en mod Burnley på lørdag, inden det gælder den første af to semifinaler mod Bristol City i Liga Cup'en tirsdag i næste uge.

