Guardiola truede med at skride

Pep Guardiola truede med at forlade sin post som manager for Manchester City, hvis ejerne løj om brud på Financial Fair Play-reglerne

- Hvis I lyver for mig, så er jeg her ikke næste dag. Jeg tager af sted, og I vil ikke være min venner mere.

Så kontant var beskeden fra Pep Guardiola til Manchester City-ejerne fra Abu Dhabi Group.

Under et møde mellem de to parter forlangte den spanske manager, at høre sandheden om, hvorvidt Manchester City havde forbrudt sig mod Financial Fair Play-reglerne (FFP).

Det kom frem på fredagens pressemøde forud for Manchester Citys kamp mod Newcastle.

En kamp, som kan bringe City tre point foran deres nærmeste rivaler fra Liverpool.

På pressemødet fortalte Guardiola desuden, at han forsvarer klubben, og de folk der er i klubben, fordi han tror på, at der ikke er blevet snydt med reglerne.

I starten af 2020 blev Manchester City idømt to års udelukkelse fra europæisk fodbold og en bøde på 30 millioner euro (223 millioner kroner) for at bryde FFP-reglerne.

Efterfølgende omstødte Den Internationale Sportsdomstol (CAS) dommen.

Guardiola glad for CAS-dom

Ifølge Football Leaks-dokumenter som det norske medie VG har set, så brugte klubber som Manchester City og Paris Saint-Germain en kreativ løsning for at sikre økonomiske indsprøjtninger.

De pustede kunstigt deres egne sponsoraftaler op, så de uden at bryde reglerne kunne bruge flere penge.

CAS-domstolen afgjorde dog, at anklagerne mod Manchester City faldt for den femårige forældelsesfrist, og UEFA havde derfor ikke tilstrækkeligt med bevismateriale til at køre sagen videre.

- Det, CAS sagde, betød meget for os. Det satte en stopper for alle mistankerne. Ni hold i Premier League ønskede at sparke Manchester City ud af europæiske turneringer. De pressede på, og jeg ved, hvem de er, så jeg kunne godt lide, at CAS gjorde, hvad de gjorde, og at de gjorde det ordentligt, sagde Pep Guardiola på pressemødet.

Søndag møder Pep Guardiola og hans tropper den nyrige klub Newcastle, som ligeledes er anklaget for at pumpe penge i klubben.