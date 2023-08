Guardiola under kniven: Ude i flere uger

Man City-træneren Pep Guardiola blev i Barcelona hasteopereret for intense rygsmerter. Nu står han over for en pause fra fodbolden

Pep Guardiola står foran en pause på flere uger.

Den spanske mestertræner er blevet hasteopereret for alvorlige rygsmerter, han har døjet med.

Det oplyser Manchester City på sin hjemmeside.

Manchester City maner dog til besindighed.

For selvom klubben kalder operationen for en akut én af slagsen, oplyser de også, at operationen er af 'rutine'-karakter.

Operationen var en succes, og nu vil Pep Guardiola komme sig og genoptræne i Barcelona, hvor operationen fandt sted.

Erfaren afløser

I hans fravær kommer assistenttræner Juanma Lillo til at overtage træneropgaverne i Manchester City.

Juanma Lillo er netop returneret til Manchester Citys trænerstab efter at have brugt et år som cheftræner i Al-Sadd.

Han har nemlig fortid i Manchester City, hvor han kom til i 2020. Derudover har han været manager for flere spanske klubber, herunder Real Sociedad, Almería, Zaragoza og mange flere.

Det næste stykke tid kan han altså kalde sig ansvarlig for Manchester Citys førstehold.

Manchester City oplyser, at Pep Guardiola forventes at returnere efter landsholdspausen i september, når Manchester City skal møde West Ham.