Guardiola vil forlade City i 2023

Den spanske træner Pep Guardiola planlægger at forlade Manchester City, når hans kontrakt udløber i 2023.

- Efter syv år med dette hold vil jeg tage en pause, hvor jeg vil kigge på, hvad vi har udrettet, og så vil jeg overveje min fremtid, siger han onsdag ifølge ESPN Brasil.

Efter det håber han på at overtage tøjlerne på et landshold, fortæller han uden at blive helt konkret.

- Sydamerikansk eller europæisk. Jeg vil gerne prøve at have en oplevelse med Copa America, lyder det med henvisning til den sydamerikanske pendant til EM.

Han forventer dog ikke at overtage trænerposten i Brasilien.

- Jeg tror altid, at den brasilianske landstræner vil være fra Brasilien. Jeg kan ikke se for mig, at en udlænding skal kunne træne det hold, siger han.

Som træner har Guardiola foruden Manchester City også været træner for tyske Bayern München og den catalanske storklub FC Barcelona.

I alt er det blevet til 33 titler. Heriblandt tre Premier League-titler samt to sejre i Champions League med Barcelona.

I sin tid som træner for Manchester City har en tredje Champions League-titel været det helt store mål.

I sidste sæson blev det endelig til en finaleplads efter fem forsøg, men den tabte holdet med 0-1 til deres engelske rivaler fra Chelsea. Han kunne dog i samme sæson trøste sig med at vinde Premier League-titlen for tredje gang.

Den 50-årige spanier har også været succesfuld som aktiv fodboldspiller.

Her tørnede han hovedsageligt ud for Barcelona, hvor det blev til i alt 384 kampe og 12 mål. Det førte til seks spanske mesterskaber i løbet af otte år.

Derudover blev det også til to spanske titler i pokalturneringen.

Guardiola fik dog aldrig lige så stor succes som spiller på det spanske landshold. Her blev det 'blot' til en guldmedalje ved OL i 1992.