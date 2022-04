Gucci vil give ham kassen

Den engelske superstjerne har prøvet en del i sin karriere.

Jack Grealish er blevet den dyreste engelske spiller nogensinde, har tabt en EM-finale, og nu skal han muligvis repræsentere et af verdens største modebrands.

Det skriver det engelske medie The Athletic.

Grealish er tæt på en aftale med tøjbrandet Gucci til et syvcifret beløb - i pund vel at mærke. Det svarer dermed til minimum 8,9 millioner kroner.

Gucci har tradition for at vælge skuespillere og sangere, kategorier, som Grealish ikke just falder ind under.

Aftalen er formentlig, set med Gucci-briller, en god måde at få fodboldinteresserede til at interessere sig for deres produkter.

Den 26-årige Manchester City-stjerne er ofte blevet set iført luksusmærket, så en aftale med tøjvirksomheden vil nok passe begge parter ganske godt.

I den netop overståede landskampspause fik Grealish samlet 90 minutter mod Schweiz og Elfenbenskysten. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Den Birmingham-fødte venstrekant har i denne sæson kun har bidraget med fire mål og tre assists i 30 kampe for de lyseblå.

Manchester City klarer sig imidlertid fint uden Grealishs hjælp. De ligger på en førsteplads i Premier League med Liverpool lige i hælene. Næste skridt for City er kvartfinalen i Champions League, hvor de møder Atlético Madrid.

Grealish skiftede fra Aston Villa til Manchester City i sommeren 2021 for den nette sum af 100 millioner pund.