Guld-krigen pivåben: United viste klassen

Manchester United skal tages alvorligt i titelkampen.

Det er den altoverskyggende konklusion efter topkampen mod Liverpool, der endte uden scoringer.

Tættest på sejren var gæsterne, og Ole Gunnar Solskjær vil med rette kunne ærgre sig over, at det blot blev til et point på Anfield.

Kort før tid brændte Paul Pogba således bragets største chance, da han fra tæt hold tæskede til læderet og tvang Alisson til en fornem refleksredning.

Generelt kunne værterne i særdeleshed takke deres ankermand for, at de fortsat kun er tre point efter rivalerne mod øst. Den brasilianske landsholdsmålmand blev således mere testet end sin spanske kollega David de Gea i den anden ende.

Udeholdets bagerste mand havde dog også fornemme arbejdsforhold. Manchester United leverede en moden indsats, selv om strukturen særligt i første halvleg blev udfordret af Liverpools hurtige fronttrio.

Men fundamentet stod fast, mens Sadio Mané, Roberto Firmino og Mohamed Salah forsøgte at finde vej til målet.

Det endte gang på gang i blindgyder, og det skyldtes ikke manglende tempo i værternes offensiv. Men United er kommet på omgangshøjde. Ikke bare i tabellen, men også spillemæssigt.

For 40 dage siden blev Ole Gunnar Solskjærs tropper sendt ud af Champions League efter et 3-2-nederlag i Leipzig. Spekulationerne om en mulig fyring florerede igen omkring nordmanden, men stormen er for længst reddet af.

Siden derouten i Tyskland har United blot lidt ét nederlag (til Manchester City i EFL Cuppen) i de følgende 11 kampe. I Premier League har man stille og roligt kravlet mod toppen - og befinder sig nu midlertidigt på tronen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ole Gunnar Solskjær kunne smile efter kampen, hvor United efterlod et indtryk af, at de skal tages dybt alvorligt som titelbejler. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix

Det vidner om klasse og i allerhøjeste grad stabilitet. På den led vidste Liverpool godt, at det ville blive svært at nedbryde ærkefjenden, da de to hold gik på banen foran tomme tribuner.

Den manglende stemning kostede dog ikke på intensiteten. Der var smæk på fra start, men dysten var også præget af, at der var meget på spil i begge lejre. Respekten var stor, og det krævede som oftest individuel kvalitet, før det brændte på i nogle af enderne.

Bruno Fernandes var tættest på i første halvleg, da hans formidable frispark sneg sig lige forbi Alissons højre stolpe. Så var Liverpool-keeperen advaret, og han var da også fuld forberedt, da Fernandes skød inden for rammen i anden halvleg. Her blev United-topscorerens forsøg fra tæt hold pareret fornemt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thiago efterlod sammen med keeper Alisson Liverpools bedste aftryk i kampen. Foto: Michael Regan/Ritzau Scanpix

Liverpool var det næstbedste mandskab efter pausen, og det var symbolsk for offensivens falmende kvalitet i de sidste 45 minutter, at midtbane-kreatøren Thiago stod for det farligste forsøg.

Godt 10 minutter før tid trykkede den tidligere Bayern-profil af fra distancen, men David de Gea parerede dog uden de store vanskeligheder.

Kort efter burde Pogba have afgjort dysten til Uniteds fordel, men Alisson viste igen klassen, og Liverpool holdt stand.

Resultatet betyder, at topkampen i England fortsat er pivåben, og titel-ræset fortsætter med United i front.

Ole Gunnar Solskjærs tropper fører med 37 point for 18 kampe. Det er tre flere end Liverpool.

