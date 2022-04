Guldkamp pivåben: Liverpool reddet af comeback

Der var en væsentlig fordel i kampen om mesterskabet på spil, da Manchester City søndag tog imod Liverpool i Premier League.

Men efter en tempofyldt og særdeles velspillet kamp er det status quo i toppen af tabellen. City var undervejs foran både 1-0 og 2-1, men guldduellen endte 2-2.

Dermed fører City ligesom før kampen Premier League med et enkelt point ned til Liverpool.

Begge hold mangler at spille syv kampe i ligaen. Liverpool har ni point ned til Chelsea på tredjepladsen.

Manchester City startede som lyn og torden. Efter fire minutter måtte Alisson hive en stor redning ud af ærmet for at forhindre en helt umarkeret Raheem Sterling i at score.

Men kun et lille minut senere kunne den brasilianske målmand ikke gøre noget, da Kevin De Bruyne udenfor feltet trykkede af. Bolden ramte Joel Matips ben og endte i mål via stolpen, så Etihad Stadium eksploderede i jubel.

Men Liverpool kunne også, og i 13. minut blev der udlignet efter et flot udført angreb.

Jordan Henderson sendte en høj bold mod bageste stolpe. Trent Alexander-Arnold tog imod og sendte bolden mod midten af feltet, hvor Diogo Jota vinklede den ind.

Et enkelt point adskiller Manchester City og Liverpool i toppen af Premier League-tabellen. Foto: Phil Noble/Reuters

Begge hold spillede rigtig god fodbold, men City lod til at have lidt mere at skyde med, og det begyndte at brænde på i Liverpools felt.

Små ti minutter før pausen kom målet. João Cancelo sendte et missil af en aflevering ind i feltet, som Gabriel Jesus prikkede forbi Alisson og i mål via undersiden af overliggeren.

Hjemmeholdet fortsatte presset, og et lettere rundtosset Liverpool-mandskab kunne ånde lettet op, da dommeren fløjtede til pause.

Turen i omklædningsrummet gjorde godt for gæsterne. Kun 45 sekunder inde i anden halvleg bragede Sadio Mané bolden i mål efter en eminent stikning af Mohamed Salah.

Liverpool holdte fast i initiativet, og City-spillerne virkede rådvilde. Men kun kortvarigt. Hjemmeholdet kom så småt op i gear, og efter cirka et kvarter lod det til, at Liverpool-defensiven blev fanget på det forkerte ben, da Raheem Sterling blev sendt i dybden og scorede.

Men gæsternes høje forsvarslinje stod, som den skulle. Sterling var en håndfuld centimeter offside, og det forblev 2-2.

Tempoet faldt en smule, i takt med at slutfløjtet nærmede sig, og begge hold slækkede en smule på de offensive ambitioner.

I de sidste minutter tog City teten. Riyad Mahrez sendte på et direkte frispark bolden på ydersiden af stolpen. I tillægstiden fik algerieren også en stor mulighed, men det blev altså ikke til et tredje føringsmål, og spændingen i kampen om mesterskabet er intakt.