Gummiben? City tæsker Arsenal i kæmpe drama

Tre kampe. Ét point.

Det er den øjeblikkelige virkelighed for Arsenal, der onsdag aften gjorde guldræset endnu sværere for sig selv med et 1-3-nederlag på hjemmebane mod rivalerne fra Manchester City.

Selvom London-klubben stadig har en kamp i hånden, ligger de to mandskaber á point - med 51 af slagsen - på henholdsvis første- og andenpladsen i den bedste engelske række.

Der tegner sig da også lidt af et ensidigt billede for Arsenal.

For 11. gang på stribe tabte de til Manchester City i Premier League, og dermed fik lærlingen Mikel Arteta heller ikke skovlen under sin læremester Pep Guardiola den her gang.

Artiklen fortsætter under billederne..

Foto: Mathew Childs/Ritzau Scanpix

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Storkampen var forholdsvis længe om at komme i omdrejninger. Første del af første halvleg var stort set begivenhedsløs, men herefter kom der langt mere gang i den.

Annonce:

Efter 22 minutter headede Arsenal-spidsen Eddie Nketiah en stor mulighed snert forbi, og få minutter senere blev ballet åbnet i den anden ende.

Takehiro Tomiyasu vandt en løbeduel med Jack Grealish ved sidelinjen, men presset af offensivspilleren slog den japanske højreback forhastet bolden tilbage mod keeper Aaron Ramsdale.

Og den pasning manglede både fart og kvalitet, hvorfor Kevin De Bruyne smuttede imellem og løftede kuglen over den fremstormende Ramsdale og videre ind i nettet til 1-0.

Efter 41 minutter kom dog den fortjente udligning.

Nketiah sendte bolden forbi keeper Ederson fra en spids vinkel. Nathan Aké reddede på stregen, men da Ederson havde fortsat sit løb ind i Nketiah, fik Arsenal et forsøg fra straffesparkspletten. Og det omsatte Bukayo Saka til 1-1 med største selvfølgelighed.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Et afrettet hovedstødsforsøg fra City på overliggeren blev afslutningen på halvlegen og på sin vis også starten på udeholdets bedste periode spillemæssigt.

Annonce:

City kom således ud til anden halvleg med en stærk boldomgang, og langsomt kom også mulighederne.

Efter en lille time fremtvang en ellers ret anonym Erling Haaland et straffespark, men dommer Anthony Taylors kendelse blev omstødt, da VAR spottede en offside i opspillet.

Siden fulgte to-tre fine City-chancer, inden overtaget efter 72 minutter gav pote.

Arsenal-stopper Gabriel nærmest forærede City bolden, og efter flere hurtige pasninger sparkede Grealish den forbi Ramsdale til 2-1.

Arsenal var nu tvunget frem, men det var ikke alverden, holdet fik skabt. I stedet blev spændingen lukket ned efter 82 minutter, da Haaland var på pletten efter et godt De Bruyne-oplæg.