Gunners plaffede Gunnar's ned: Arsenal slår United

Heldet slap op for Ole Gunnar Solskjær, da Arsenal slog Manchester United efter et tvivlsomt straffespark og en sjældent skidt keeper-præstation af David de Gea

Det var The Gunners mod The Gunnar’s, og spørgsmålet var, hvem der efter ugens meget forskellige, europæiske præstationer havde holdt krudtet tørt til kampdagen på The Emirates.

Da røgen havde lagt sig, var det ganske vist Manchester United, der havde fyret flest salver af, men det var værterne fra Arsenal, der havde haft sigtekornet indstillet.

Hjemmesejren på 2-0 betyder, at Arsenal tager fjerdepladsen, to point foran United i den knivskarpe duel om Champions League-kvalifikation.

Artiklen fortsætter under billedet...

David de Gea har så tit reddet point hjem til Manchester United, men mod Arsenal havde han bestemt ikke en af sine store dage i buret. Foto: Ritzau Scanpix

Tre hektiske minutter i kampens start satte en tidlig dagsorden. På gæsternes første angreb efter ni minutter sendte Luke Shaw et perfekt indlæg ind til fremstormende Romelu Lukaku, men den ellers formstærke målmager sparkede fra kanten af det lille felt bolden op på overliggeren.

Og tre minutter senere svigtede også ellers så driftsikre David de Gea, da han helt lod sig snyde at et ikke voldsomt hårdt men let brækkende venstrebensskud fra 25 meter Granit Xhaka. Spanieren var simpelthen på vej til den forkerte side og kunne ikke nå at genfinde balance og afsæt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Granit Xhaka har med De Geas velvilje bragt The Gunners foran mod The Gunnars. Foto: Ritzau Scanpix

Manchester United spillede ikke særlig godt i kampens første fase, men det var alligevel de blåklædte, ofte iscenesat af Paul Pogba, der skabte de største chancer, og gæsterne ramte træværket igen i det 18. minut.

Denne gang var det Fred, der forsøgte sig fladt udefra med venstrebenet, og ti minutter før pausefløjtet var Lukaku meget tæt på at runde en liggende Bernd Leno i målet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Romelu Lukaku misbruger sin anden store chance i første halvleg, da han ikke helt får rundet Bernd Leno. Foto: Ritzau Scanpix

Han vandt endnu en duel med belgieren, da Marcus Rashford fem minutter efter pausen spillede den store forward fri omkring straffesparkspletten.

Efter en times spil gik Pogba, Fred og Rashford i et minutlangt plenum for at forvalte et frispark udenfor feltet bedst muligt. De første sprang over bolden, før Rashford skød langt forbi.

Så syntes dommer Jon Moss pludselig, at han ville indtage en hovedrolle.

Alexandre Lacazette løb side om side med Fred ind i feltet, deres underben snittede hinanden, og franskmanden lagde sig.

Moss pegede på pletten, og Pierre-Emerick Aubameyang tog trods sin nylige afbrænder mod Tottenham bolden til sig. Igen valgte De Gea den forkerte side, og så var Arsenal på 2-0 med tyve minutter tilbage.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="da"><p lang="en" dir="ltr">Cracking game that could have gone either way, but a terrific win for <a href="https://twitter.com/Arsenal?ref_src=twsrc%5Etfw">@Arsenal</a></p>— Gary Lineker (@GaryLineker) <a href="https://twitter.com/GaryLineker/status/1104811783443939328?ref_src=twsrc%5Etfw">10. marts 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Det var ikke nok til at svare igen for Ole Gunnar Solskjær og hans svende, som måtte konstatere, at heldet har taget en pause som deres faste følgesvend.

Se også: Chelsea dummer sig i topstriden

Se også: Nu taler Mourinho om Solskjær: - Utroligt

Se også: Overfaldet og matchvinder: - Bedste dag i mit liv