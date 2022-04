Gylden trumf: Eriksen gør forskellen

Kan man i grunden tale om Christian Eriksen-effekten i Brentford, selv om han kun har spillet fem kampe?

Det kan man i høj grad.

For siden den 30-årige dansker er kommet til klubben har holdet fået sejre på stribe og samtidig lagt markant afstand til nedrykningen.

Og nok så væsentligt: I alle de fire kampe, hvor Christian Eriksen har spillet fra start, har Brentford vundet.

3-1 over Norwich, 2-0 over Burnley, 4-1 over Chelsea og i søndags 2-0 over West Ham.

I alle fire kampe har Christian Eriksen spillet en afgørende rolle og haft væsentlig indflydelse på, at Brentford har fået alle tre point.

- Hvis ikke Christian Eriksen var kommet til, tror jeg Brentford var havnet i nedrykningskampen. Han har gjort en kæmpe forskel, vurderer Matt Barlow, der er journalist på Daily Mail.

Brentford og Christian Eriksen er i forrygende form for tiden. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Han har set to af Christian Eriksens kampe, siden han vendte retur til Premier League. Og den erfarne reporter er imponeret over det, han har set. Specielt indtrykket fra 4-1 sejren over Chelsea sidder stærkt på nethinden.

- Eriksen har givet Brentford en ny dimension i spillet. Han er teknisk meget dygtig og så både tænker og opfatter han tingene meget hurtigt.

- Det er ganske imponerende, hvor hurtigt han er tilbage på højeste niveau i Premier League.

- Det har overrasket rigtig mange at se, at Christian Eriksen fuldstændig ligner sig selv på banen, vurderer Matt Barlow.

Det er ikke kun i kampene, at Christian Eriksen har haft stor betydning for Brentford. På træningsbanen er niveauet blevet løftet markant, melder Jay Harris, der dækker Brentford for The Athletic.

- Erfaringen fra højeste niveau er ikke stor i Brentford-truppen. Da Eriksen kom ind, blev niveauet på træningsbanen løftet, fordi han er en spiller, der har prøvet noget både i Tottenham, Inter og på det danske landshold, siger Jay Harris.

Det er meget interessant at se, hvad der kommer til at ske med Eriksen i sommerpausen, hvor han står som en fri mand på markedet.

- Det kan blive svært for Brentford at beholde ham. Men det handler meget om hans forbindelse til Thomas Frank og klubben. Her troede man på ham. Spørgsmålet er så om han viser loyalitet den anden vej ved at forlænge, siger Matt Barlow, der nævner Tottenham og Manchester United som klubber, der viser interesse for Christian Eriksen.

Brentford spiller lørdag ude mod Watford. En sejr vil næsten definitivt sikre en ny sæson i Premier League.