Gyser i top og bund: Vanvittig udvikling i Premier League

To kampe.

Seks point.

Everton kæmper lige nu en brav kamp for at finde fodfæste udenfor den modbydelige nedryknings-suppedas, og Frank Lampards mandskab er på rette vej.

Tre point tikkede ind på kontoen efter opgøret mod Chelsea i sidste uge, og søndag eftermiddag fulgte man op med en 2-1-sejr over Leicester på King Power Stadium.

Og det er uhyre vigtige point, Everton samler sammen i de her dage. I 68 år har Merseyside-klubben været fast inventar i 1. division og siden Premier League, og i starten af april var risikoen for en skæbne i Englands næstbedste række ganske stor.

Men med sejren over Leicester er der nu håb forude for Lampards tropper, der ligger nummer 16 med 35 point. Dog stadig blot ét point over nedrykningsstregen. Vitali Mykolenko tændte ild under udefansenes tribune med sin scoring til 1-0, men Leicesters Patson Daka fik dem til at stilne af igen, da han fem minutter efter udlignede.

Efter en halv times spil nettede Mason Holgate, og den 25-årige forsvarsspiller blev derfor matchvinder.

Evertons fans var ekstatiske efter sejren på King Power Stadium. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Arsenal hjalp til - kampen om top-4 er pivåben

Selvom de nok ikke er så meget for det, så skal Everton dog takke Arsenal for hjælp.

London-klubben spillede mod Leeds på samme tidspunkt søndag, og hvis ikke de havde vundet, havde Everton været endnu tættere på stregen.

To mål af Eddie Nketiah var nok til tre point, selvom Diego Llorente reducerede efter 66 minutter. Det betyder også, at Arsenal har givet sig selv lidt luft ned til Tottenham i kampen om den Champions League-givende fjerdeplads i Premier League.

Arsenals angriber Eddie Nketiah scorede holdets første mål, da Leeds-målmanden Illan Meslier brugte for lang tid med bolden på målstregen. Foto: David Klein/Reuters

Med sejren cementerede Arsenal sin fjerdeplads med nu 66 point og tre kampe tilbage at spille. Tottenham, der lørdag spillede 1-1 ude mod Liverpool, har fire point mindre på femtepladsen.

Netop Tottenham og Arsenal brager sammen i London-derbyet 12. maj.

Chelsea har 67 point på tredjepladsen og kan stadig også nå at ryge ud af top-4.

I den anden ende har Leeds tre kampe tilbage til at undgå nedrykning og skal samtidig håbe på, at Burnley eller Everton kvajer sig.

West Ham vandt desuden med 4-0 ude over Norwich, der allerede er sikker på at rykke ud af Premier League.