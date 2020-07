Gyser venter: Hundredvis af millioner på spil

Få ting er på plads, inden sidste runde af Premier League skydes i gang søndag eftermiddag.

Liverpool er mestre, Manchester City tager sølvet og Norwich rykker ud som bundprop.

Alt andet er oppe i luften.

Mest dramatisk bliver det, når Kasper Schmeichels Leicester tager imod Manchester United i en direkte duel om at spille sig i Champions League næste sæson.

Leicester har sæsonen igennem ligget lunt i top fire, men er mod sæsonens slutning drattet ned som femmer, et point efter både United og Chelsea på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen.

Et uafgjort resultat kan vise sig at være nok til Champions League for Brendan Rodgers' tropper mod De Røde Djævle, såfremt Chelsea lider nederlag til Wolverhampton, som har deres plads i Europa League at spille for. De trues nedefra af José Mourinhos Tottenham, der har ét point op til Wolves.

Også bundstriden er værd at holde øje med.

Aston Villa ligger lige over stregen, men de er à point med Watford under den, ligesom Bournemouth stadig har en spinkel chance for overlevelse. Det kræver dog en sejr over Everton og nederlag til både Watford og Aston Villa.

Schmeichel var også en af hovedpersonerne for Leicester, da de var i Champions League i 2016/2017-sæsonen, hvor de blandt andet rendte ind i FC København. Foto: Lars Poulsen

Kæmpe beløb på spil

Forskellen på at spille Champions League og Europa League er enorm.

Ikke bare udadtil, hvor førstnævnte turnering har langt mere prestige end lillebror-udgaven.

I den økonomiske afdeling er det to forskellige verdener at deltage i den ene frem for den anden.

Af UEFA's opgørelser kan man læse sig til, at alene deltagelse i Champions Leagues gruppespil giver den enkelte klub 113,48 millioner kroner i præmiepenge fra UEFA. Til sammenligning kaster en tilsvarende merit 21,73 millioner kroner af sig i Europa League.

Går en klub hele vejen og vinder turneringen, lyder præmiesummen på i alt 613,54 og 158,80 millioner kroner - alene i bonusser fra UEFA. Gæt selv, hvilken sum der hører til hvilken turnering.

Desuden skal der fordeles cirka 6,5 milliarder kroner mellem de 32 deltagende klubber i Champions League i forhold til TV-indtægter og en såkaldt 'koefficient rangering'. En rangering, der dækker over klubbernes præstationer de sidste 10 år, og som fordeler indtægterne derefter. Her har de bedste klubber flere hundrede millioner kroner i sigte.

I Europa League skal 1,8 milliarder kroner i samme slags indtægter fordeles mellem 48 klubber.

Der er derfor utrolig meget på spil for særligt Leicester, Chelsea og Manchester United i 38. runde af den bedste engelske række.

Alle kampe i den sidste runde af Premier League afvikles på samme tid - klokken 17 søndag eftermiddag.

