- Håber I får en lussing

Efter at saudiaraberne i sidste overtog Premier League-klubben Newcastle United, har rygterne i pressen været, at manager Steve Bruce var på vej ud af klubben.

Alligevel står i spidsen den 60-årige manager i spidsen for Newcastle, når den nyrige klub søndag hjemme tager imod Tottenham. Kampen mod Tottenham bliver i øvrigt Steve Bruce kamp nummer 1000.

Ved fredagens pressemøde viste Steve Bruce sin utilfredshed over for de journalister, der i løbet af ugen skrev, at den nye ledelse planlagde at fyre Bruce.

Det skriver sportsjournalist for den lokale avis Lee Ryder, som følger klubben tæt, på Twitter.

- Jeg har forsøgt at bevare min værdighed. Men jeg håber, at I får en lussing af jeres chefer. Lige meget hvem det er, der har fodret jer med informationer, så har de ikke ramt rigtigt, sagde Newcastle-manageren ifølge Ryder på pressemødet.

Steve Bruce overtog jobbet som manager i Newcastle tilbage i 2019. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Holdt møde med de nye ejere

Steve Bruce fortalte desuden, at han havde haft et kort møde med de nye ejere, hvor de havde talt om holdet. Her fik Bruce at vide, at han bare skulle fortsætte med sit daglig arbejde.

Newcastle har fået en forfærdelig start på sæsonen, hvor den nordengelske klub efter syv kampe stadig har deres første sejr til gode. Der er dog kommet ny optimisme blandt fansene efter ejerskiftet.

Billetterne til kampen mod Tottenham blev nemlig hurtigt udsolgt, efter at salget var blevet officielt.

