Håbet lever for Liverpool

Liverpool har med en imponerende stime af sejre i Premier League spillet sig ind i kampen om Champions League-billetter, men jagten led et knæk lørdag.

Hjemme på Anfield var klubben længe bagud mod Aston Villa, men Roberto Firmino reddede klubbens meget spinkle Champions League-drømme i den ordinære spilletids sidste minut. Det endte dermed 1-1.

Men Manchester United vandt samtidig 1-0 over Bournemouth, og det betyder, at Liverpools muligheder for Champions League er næsten væk.

Liverpool, som kun mangler en kamp, har nemlig tre point op til Manchester United på fjerdepladsen og Newcastle på tredjepladsen.

De to klubber foran Liverpool mangler to kampe, og det skal gå meget galt for dem, hvis ikke de kommer til at henvise Liverpool til Europa League.

Inden lørdagens opgør havde Liverpool vundet syv Premier League-kampe i træk, men stimen blev altså brudt.

Aston Villa havde medvind i første halvleg. Efter 21 minutter blev Ollie Watkins nedlagt i feltet og fik selv chancen fra pletten. Men angriberen sparkede bolden for langt til højre.

Men Aston Villa blev ved. Fem minutter senere var Jacob Ramsey på pletten, efter at Douglas Luiz havde krøllet kuglen afsted i feltet. Fra sin position ved den ene stolpe sparkede han Aston Villa foran 1-0.

Foto: Ritzau Scanpix

Liverpool-spillerne var dermed tvunget til at satse for at holde liv i drømmen om en Champions League-billet, og det gav pote efter 55 minutter. Troede de.

Bolden havnede lidt tilfældigt hos Cody Gakpo i feltet, og hollænderen sendte den i nettet. Men forinden var han offside, og målet blev annulleret.

Liverpool scorede dog i den ordinære spilletids sidste minut, da Roberto Firmino kom først frem til et indlæg fra Mohamed Salah.

Brasilianeren forlader Liverpool efter denne sæson og sagde dermed farvel til Anfield med manér. Liverpool møder allerede nedrykkede Southampton i sidste runde og skal håbe, at enten Manchester United eller Newcastle taber begge deres kampe.

Christian Eriksen spillede en vigtig rolle i Manchester Uniteds sejr over Bournemouth. Det var nemlig danskeren, der vippede bolden ind i feltet, da Casemiro scorede det afgørende mål i første halvleg.

Marcos Senesi forsøgte at cleare indlægget, men i stedet kom han til at lægge bolden til rette for Casemiro, som akrobatisk sprang op og prikkede den i nettet.

Everton fik et enkelt point til bundkampen med 1-1 på udebane mod Wolverhampton. Klubben fra Liverpool er to point foran Leeds, der under nedrykningsstregen har en kamp i hånden.