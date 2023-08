Haaland brænder straffespark og scorer i smal City-sejr

Først på et mål efter 88 minutter af midtbanespilleren Rodri lykkedes det Manchester City at vinde 2-1 ude over Sheffield United i den engelske Premier League.

Forud for det afgørende mål havde oprykkerne fra Sheffield United længe lignet et hold, der kunne drille den forsvarende engelske mester.

Sheffield United havde scoret til 1-1 efter 85 minutter, da hjemmeholdet udnyttede sløset forsvarsspil i Citys bageste kæde.

City-backen Kyle Walker forsøgte sig med en hælaflevering i egen forsvarszone. Men bolden blev opsnappet af Sheffield United, og få sekunder efter udlignede hjemmeholdets Jayden Bogle.

Stjerneangriberen Erling Haaland var manden bag Citys mål til 1-0. Men han leverede generelt en blandet indsats i løbet af kampen med flere brændte chancer og et misset straffespark.

City fik tildelt et straffespark for hånd på bolden i feltet. Men Haaland brændte fra pletten efter 37 minutter. Nordmanden ramte indersiden af den ene stolpe.

Haaland nåede at brænde endnu en stor chance, som blev reddet af Sheffield-keeperen Wesley Foderingham, inden nordmanden omsider fandt vej til netmaskerne.

Efter 63 minutter headede Haaland udeholdet på 1-0, da han udnyttede et perfekt indlæg fra kantspilleren Jack Grealish.

Dermed lignede det, at Haaland skulle gå fra skurk til den store helt, men det blev i stedet Rodri, som reddede alle tre point i hus.

Det var Citys tredje sejr ud af tre mulige i starten af denne sæson. Sheffield United er stadig uden point efter tre kampe.

I søndagens anden tidlige Premier League-kamp vandt Aston Villa 3-1 ude over Burnley.