Haaland scorer største sponsoraftale i historien

De bejler alle til ham - som eksotiske fugle i alskens farver, der opfører sin parringsdans for at tiltrække sig opmærksomhed.

Sponsorerne står i kø for at sikre sig Erling Haalands underskrift.

Men ifølge norsk TV 2 er der nu kun to mulige sponsorer tilbage. Og det er selvfølgelig de to største økonomiske spillere på det internationale marked, Nike og Adidas.

Haalands agent, Rafaela Pimenta, afslører til Globo.com, at der ikke går lang tid, inden offentliggørelsen af en ny sponsoraftale finder sted.

- Det bliver den største sponsoraftale i fodboldhistorien, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ifølge sin agent kan Erling Haaland se frem til snart at underskrive den største sponsoraftale i fodboldhistorien. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Og selvom hun ikke nævner et konkret beløb, understreger hun, at hun ikke var i nærheden af at forhandle om lignende beløb, da hun startede i branchen for 20 år siden.

Annonce:

Rafaela Pimenta har stor tiltro til, at summerne i sporten bliver ved med at vokse i de kommende år.

For få uger siden kom hun med den forudsigelse, at hendes norske klient bliver den første spiller i verdenshistorien, der bliver solgt for over 1 milliard pund.

Erling Haalands gamle sponsoraftale med Nike udløb i sommeren 2021, og siden har det norske fænomen på skift spillet i både Nike-, Adidas- og Puma-sko.

På trods af at have haft et tæt samarbejde med Nike siden 13-års alderen har Haaland-lejren ventet med at underskrive en ny aftale.

Derfor er Adidas nu med i kampen. Det tyske gigantfirma har også for nyligt frigivet en stor pose penge efter at have afbrudt samarbejdet med rapperen Kanye West, nu kendt som Ye.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?