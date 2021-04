Håner dansk stjerne: 'Sank hurtigere end Titanic'

Christian Poulsen får ikke just rosende ord med på vejen, når avisen Liverpool Echo lister Liverpool FC's værste spillere i Premier League - også Torben Piechnik får hård kritik

Hvis man skal udarbejde en liste over de bedste danske fodboldspillere gennem tiderne, kan man ikke komme uden om Christian Poulsen.

Den alsidige og kontante midtbanespiller nåede 92 landskampe, og han er den hidtil eneste dansker, der har optrådt i Europas seks største ligaer, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesligaen, Ligue 1 og Æresdivisionen.

Men det er ikke alle steder, han var lige værdsat. Således er der stor kritik af ham i avisen Liverpool Echo.

Her har journalist Joe Rimmer nemlig sat sig for at skabe den 25 mand store trup, der i hans optik udgør den værste i klubbens tid i Premier League, der blev startet i 1992.

Og her er midtbanegeneralen Christian Poulsen, der får følgende beskrivelse med på vejen, efter at Rimmer har været i gang med forsvarsspillerne:

'Hvis du troede, at forsvarsspillerne var dårlige ...'

'På midtbanen starter vi med Christian Poulsen, flagskibs-indkøbet i Roy Hodgson-æraen, der dog sank hurtigere end Titanic,' lyder den barske kritik.

Christian Poulsen kom til Liverpool fra Juventus i 2010, men fik blot et år og 21 kampe i klubben, der undervejs skiftede manager Roy Hodgson ud med klublegenden Kenny Dalglish.

Men Poulsen er ikke den eneste dansker, der får en lussing af Liverpool-avisen.

Også Torben Piechnik er blandt de 25, der altså betegnes som Liverpools dårligste i Premier League.

Han kom til klubben i 1992, da manageren hed Graeme Souness. Skotten benyttede Piechnik i 24 kampe på det halvandet år, den danske midterforsvarer var i klubben.

'Piechnik var Graeme Souness' værste køb. Danskeren regnes måske som et af Liverpools værste køb gennem tiderne.'

Så nådesløs er altså kritikken af Piechnik, der i 1992 var med til at spille EM-guldet hjem til Danmark - hvilket også var en af de tungtvejende grunde til, at han kom til den engelske gigant.

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+