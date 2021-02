Håner konkurrent: Dit job er nemt

Det er en dans på roser at være Chelsea-træner, hvis man skal tro klubbens tidligere manager José Mourinho

Ikke én, men to gange er José Mourinho blevet fyret som træner for Chelsea.

Alligevel melder han klart ud til klubbens nye træner, Thomas Tuchel, der ikke har den store opgave foran sig ifølge Tottenham-bossen:

- Jeg mener ikke, det er specielt svært at være Chelsea-træner, når jeg vandt tre engelske mesterskaber der, siger José Mourinho i et interview med Sky Sports.

Den portugisiske stjernetræner tilføjer yderligere, at Carlo Ancelotti og Antonio Contes mesterskaber med Chelsea også beviser, at det ikke er verdens sværeste job, der står foran Tuchel.

Kæmpe nedtur: Gigant flopper totalt

Artiklen fortsætter under billedet ...

José Mourinho var træner for Tuchels forgænger, Frank Lampard, i Chelsea. Foto: Sean Dempsey

Den portugisiske træner erkender dog, at Chelsea-ejeren Roman Abramovichs manglende tålmodighed er en udfordring. Den russiske ejer har nemlig fyret intet mindre end syv forskellige Chelsea-trænere igennem de seneste 10 år.

- En træner har naturligvis brug for stabilitet. Det får dig ikke til at sove trygt om natten, men det gør, at du kan tænke på nye måder og ikke bare skal fokusere på morgendagens kamp, siger Mourinho.

Chelsea og Tottenham mødes torsdag aften klokken 21, hvilket også markerer første gang, Tuchel og Mourinho møder hinanden.

Klopp forklarer nyt nederlag på Anfield med mental træthed

FCK's transferscoop: Bagom klubbens kæmpe-handel