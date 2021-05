Håner 'mesterskabsfest': Hvor er de henne?

Da Liverpool FC i 2020 vandt klubbens første engelske mesterskab i 30 år, var det halve af Liverpool ved at vælte i Merseyside-floden af begejstring.

Nu er de anderledes vant til Premiership-titler i Manchester City de senere år, men det er alligevel slående, hvor markant anderledes fejringen var tirsdag aften foran Etihad Stadium, da City havde vundet titlen.

Også selvom coronapandemien stadig hærger i England.

Der var skam mennesker, og de var skam glade.

Meeeen…det virkede mere som om, Toreby-Grænge fejrede oprykningen til Serie 1. De tilstedeværende fans, lad os være eksalterede og sige, at der var 100, fejrede det med champagne og dans. Men det syntes ærlig talt mest at være til ære for de tilstedeværende fotografer.

Og de bliver gjort til grin over det, gør de. Både rivaliserende fans, medier og andet godtfolk online kommenterer, griner og ryster på hovedet over det skuffende fremmøde.

Der er dog også City-fans, der tager til genmæle og forsøger at sætte scenerne i den rette kontekst.

- Rivaliserende fans vil vise dig video af få hundrede City-fans, der fejrer vores titel på en hverdag, men de viser dig ikke dette billede af City-fans forsamlet foran Etihad Stadium inden Chelsea-kampen (lørdag, red.), skriver tilhængeren Aaron herunder.

Dem er der flere af. Især argumentet om, at der var tale om en hverdag, og at folk altså ikke vælter ud i gaderne for at feste, når man skal op og på arbejde dagen efter.

Det er der nok mange voksne mennesker, der kan nikke genkendende til.

Bare ikke de grøn- og hvistribede Sporting-fans fra Lissabon.

For de blev også nationale mestre tirsdag aften. Og det afstedkom en helt anden form for celebraçao i den portugisiske hovedstad.

Og for nu at understrege forskellen på de to fangrupperingers lyst til fest, var der også Sporting-fest i London.