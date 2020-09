Håner rivaler: Køber uden respekt

- For nogle klubber synes det mindre vigtigt, hvor usikker fremtiden er. Når man er ejet af lande og oligarker, er det sandheden, lyder det syrligt fra Liverpool-bossen

Måske er det ikke bare klubtrøjen, der er rød hos Jürgen Klopp. Formentlig er tyskerens politiske indre af samme farve.

I alt fald har han langet ud efter de blåblusede rivaler fra Chelsea og Manchester City som gæst hos BBC Radio 5Live. Et besøg, som The Sun har gengivet dele af.

- Vi lever I en verden med en masse usikkerhed, siger Liverpool-bossen midt i en coronatid.

- For nogle klubber synes det mindre vigtigt, hvor usikker fremtiden er. Når man er ejet af lande og oligarker, er det sandheden. Vi er en anden slags klub, siger han med umisforståelig adresse til de to førnævnte klubber.

- Vi nåede Champions League-finalen for to år siden og vandt den sidste år. Vi vandt Premier League i sidste sæson ved at være den klub, vi er, fortsætter Jürgen Klopp.

- Vi kan ikke forandre os over natten og sige: Nu vil vi opføre os som Chelsea. De henter en masse spillere. Det kan være en fordel, men det vil kræve, at de passer sammen. Du kan ikke hente verdens 11 bedste spillere og håbe, at de en uge senere spiller det bedste fodbold.

Klopp med sin lyseblå rival, Pep Guardiola, som i hans øjne er manager for en klub med et knap så imponerende værdisæt. Foto: AP/Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Måske er rønnebærrene en anelse sure, for Liverpool var angiveligt interesserede i tyske Timo Werner, som Chelsea løb med.

Men London-klubben med den russiske milliardær Roman Abramovich som ejer har udover Werner altså også lige hentet Hakim Ziyech, Ben Chilwell og Kai Havertz til et samlet beløb på op mod to milliarder kroner.

- Det handler om at arbejde godt på træningsbanen. Det vil formentlig være en fordel for os. Vi har arbejdet ikke så lidt med hinanden, siger Jürgen Klopp, der kun har købt den græske venstreback Konstantinos Tsimikas for små 100 millioner kroner.

Sheikh-ejede City fik ikke hentet Lionel Messi i denne omgang men har dog stanget over 300 millioner ud for Bournemouth-stopper Nathan Ake, og transfervinduet er så langt fra lukket endnu.

Klopp er ikke den eneste manager i Premier League, der har været ude med riven efter de store indkøbsklubber. Forleden jokede José Mourinho med, at Messi kun kunne ende i en klub, ‘der ikke respekterer financial fairplay’.

