Håner stjerne: 'Han er en blind hest'

Hvis det stod til den tidligere stjernespiller Rafael van der Vaart, skulle Chelsea sende angriber Timo Werner på bænken.

I sommer hentede Chelsea den tyske skarpretter fra RB Leipzig, hvor han i den forgangne sæson havde scoret 28 mål på 34 ligakampe. Den målform har Timo Werner ikke kunnet gentage i England, hvor han har scoret fem gange på 29 kampe i Premier League.

Og den tidligere FC Midtjylland- og Esbjerg fB-spiller Rafael van der Vaart forstår ikke, hvordan tyskeren fastholder startpladsen. I stedet vil han se Hakim Ziyech, der også kom til Chelsea i sommer.

- Han er altid i stand til at levere noget til angriberen, og Giroud har brug for fyre som ham. Mount spiller på nøjagtig samme måde, så det er derfor, jeg også ville vælge ham, siger Rafael van der Vaart ifølge Ziggo Sport og tilføjer.

- Timo Werner er super hurtig, og måske er det noget, der er godt at have i en udekamp, hvor Chelsea er under pres, men det eneste, han gør, er at tage hovedet under armen og løbe, hvilket ikke fører til noget.

Virkelig en blind hest

- Mount er en fantastisk fodboldspiller, og jeg tror, han kan blive endnu bedre, når han får noget magt, men Werner er virkelig en blind hest. Han har allerede vist, at det er sådan, han spillede, da han var i Tyskland - og han gør det igen nu.

I alt er det blevet til 10 mål for Timo Werner i Chelsea, siden han kom til fra RB Leipzig for godt 400 millioner kroner inden denne sæson. Han har dog ikke scoret i godt to måneder.

Næste chance for at score bliver mod Manchester City lørdag, når de to hold mødes i FA Cuppen.