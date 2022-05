Hånet af egne fans

Lige som man nærmest ikke troede, det kunne blive værre, tog Cristiano Ronaldo og holdkammeraterne lørdag aften elendighederne til nye højder, da de blev kørt rundt på Amex Stadium af midterholdet Brighton.

0-4 lød de foruroligende cifre efter en times spil på den engelske sydkyst. Og det kunne endda have været endnu værre.

Trods en frygtelig sæson kan Manchester United glæde sig over at have en samling ualmindeligt trofaste fans, men selv de havde fået nok i går.

- You're not fit to wear the shirt, gjaldede de 3.000 udefans, og det kan vel bedst oversættes til, at de 11 spillere i rødt ikke er værdige til at bære den forpligtende trøje.

Samme sang blev ifølge Manchester Evening News sunget, da først Cristiano Ronaldo og siden David de Gea takkede fansene for tålmodigheden.

Cristiano Ronaldo og holdkammeraterne fik læst og påskrevet af først Brighton og senere af egne fans. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Noget kunne tyde på, at budskabet havnede rette sted, for portugisiske Bruno Fernandes hørte, forstod og accepterede sangen.

- Jeg inkluderer mig selv i den sang. Hvad vi præsterede i dag, hvad jeg præsterede i dag var ikke nok til at bære en Manchester United-trøje, og det accepterer jeg, sagde han efter kampen.

Tyske Ralf Rangnick blev hentet ind som midlertidig frelser, da man mistede tålmodigheden med Ole Gunnar Solskjær tidligere på sæsonen, og han var godt klar over, at den var helt gal i Brighton.

- Vi kan kun undskylde til de fans, der tog turen hele vejen til Brighton - vi var bare ikke gode nok, sagde han til BBC.

Ralf Rangnick har en kamp tilbage i spidsen for Manchester United, inden Erik ten Hag overtager det varme sæde. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Nederlaget betyder, at Manchester United endegyldigt er uden chance for at hente Arsenal eller Tottenham.

Sjettepladsen er dog stadig i fare. Manchester United har med en kamp tilbage 58 point, mens West Ham er seks point efter. De har dog tre kampe tilbage.

Manchester United møder Crystal Palace i London i sæsonens sidste kamp.