Hånet i Norge: - Spiller for beskidte blodpenge

Sportswashing er langt om længe ved at blive et tema i moderne fodbold, og det fik Erling Braut Haaland at mærke i weekenden.

Omend på en lille skala ...

Hvor om alting er, så sendte Brann Bergens fans i hvert fald noget af en hilsen til Manchester City-stjernen i OBOS-ligakampen mod Haalands ungdomsklub, Bryne.

Med sig havde Brann-fansene nemlig et banner med teksten.

- Hej bønder. Braut spiller for beskidte blodpenge. Den findes kun én Haaland, stod der på banneret med henvisning til Branns 17-årige talent Markus Haaland.

Brann-fansene kritiserer Haalands valg af Manchester City som ny arbejdsgiver efter skiftet fra Borussia Dortmund.

Manchester City ejes af Abu Dhabi United Group, som ejes af kongefamilien i De Forenede Arabiske Emirater.

Amnesty International har tidligere kritiseret Manchester City for at lade sig bruge til sportswashing af regimet.

Til norsk radio udtalte Branns fantalsmand, Erlend Ytre-Arne Vagane, at Erling Haaland kunne have valgt alle klubber i verden.

- Han behøvede ikke netop at vælge den klub, der var den dårligste med hensyn til sportswashing, forklarede Erlend Ytre-Arne Vagane.

Kampen endte i øvrigt 5-1 til Brann, mens Erling Haaland tager hul på Premier League i weekenden.

