Hånet som 'voksenbaby': - Det er bullshit!

Kritikken hagler ned over Arsenal, efter holdet mandag tabte på udebane til Premier League-oprykkerne Sheffield United. Det fik blandt andet den tidligere Manchester United-stjerne Patrice Evra til at Arsenal-spillerne for en flok voksne 'babyer.'

Den kritik giver Arsenal-profilen Granit Xhaka dog ikke meget for, og nu svarer han igen på kritikken fra Evra, som fungerer som ekspert for Sky Sports.

- Mange mennesker snakker for meget. Det er ikke første gang, at han (Patrice Evra. red.) taler sådan om os. Jeg har respekt for ham, for han var en god spiller, men du er nødt til at være forsigtig i dine udtalelser.

- Men det er ikke kun ham, og der er en masse folk, som snakker 'bullshit' om os. Det er altid det samme, siger Granit Xhaka ifølge Sky Sports.

Arsenal-profilen har derfor ikke meget tilovers for kritikken fra de tidligere fodboldspillere som Patrice Evra, der fungerer som eksperter. I stedet ignorere den schweiziske landsholdsspiller kritikken fra den tidligere Premier League-profil.

- For mig virkelig det besynderligt. De var i samme situation som os, da de var spillere. Nogle gange går det godt, og andre gange går det ikke altid så godt. Men hver uge snakker de 'bullshit' ligesom dette.

- Helt ærligt, så er jeg ikke interesseret i, hvad folk snakker og taler om. Vi er nødt til at snakke sammen i truppen for at forbedre tingene og arbejde hårdt og ikke lytte til disse mennesker, lyder det fra Arsenal-profilen.

Det er ikke første gang, at Patrice Evra skaber overskrifter i det engelske og er i konflikt med andre spillere. I sin aktive karriere skabte franskmanden også overskrifter, da han i sin tid i Manchester United var i kontrovers med Luis Suarez.

Mange husker især kampen mellem Manchester United og Liverpool, hvor Suarez nægtede at give hånden til Evra som følge af, at franskmanden havde anklaget Suarez for racisme tilbage i 2011.

Patrice Evra stoppede i sommer sin karriere i en alder af 38 år. Nu er han dog ekspert for Sky Sports, som tidligere nævnt. Han er dog stadig ikke bange for at sige sin ærlige mening, og det gik altså ud over Arsenal efter holdets nederlag til Sheffield United.

