Hård anklage: Fodboldstjerne chikanerede piger

Tidligere på ugen solgte Premier League-klubben West Ham deres østrigske topscorer Marko Arnautovic for 186 millioner kroner.

Men det var ikke kun pengene, der gjorde, at han blev solgt. Det afslører Claire Rafferty, der spillede for det engelske kvindelandshold og for West Ham frem til i sommer.

- Jeg tror, at West Ham fik nok af ham til sidst. Han har en hel del attitude, siger Rafferty ifølge Talksport.

- Vi trænede på samme anlæg, men på to forskellige baner med en platform mellem dem.

- De fleste gange var han både forstyrrende og respektløs under vores træninger.

- Han kunne gå tilbage efter deres træning var forbi og skrige ting over hegnet og bare være almindelig respektløs, siger Rafferty.

- Men tanke på, at vi havde taktisk træning, så er det fuldstændig respektløst mod vores arbejde, og der er ingen chance i verden for, at en af os skulle gøre sådan noget under deres træningspas

- Men det er nok bare sådan han er. Han er sin egen og en højlydt karakter.

Artiklen fortsætter under billederne

Arnautovic bliver præsenteret i Kina. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Arnautovic råber. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Claire Rafferty afsluttede sin karriere denne sommer og nåede 18 landskampe, en VM-bronze samt et par engelske cup- og ligatitler.

Hun spillede i Chelsea i store dele af karrieren, men sluttede karrieren med et år i West Ham.

30-årige Arnautovic har fortid i både Twente, Inter, Werder Bremen og Stoke, inden han kom til West Ham i 2017 og altså nu er i skiftet til kinesiske Shanghai SIPG, hvor han nok skal lade være med at genere kvindeholdet.

