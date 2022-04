Hård kritik af 'AC': - Et skræk-øjeblik

Andreas Christensen havde onsdag en dårlig dag på kontoret, da Chelsea tabte med 4-2 til Arsenal på hjemmebane.

Den danske landsholdsprofil satte således gæsterne i gang med en kikset tilbagelægning, som Eddie Nketiah opsnappede og udnyttede til at score til 1-0.

Thomas Tuchel valgte efterfølgende at pille Andreas Christensen ud i pausen, og Chelsea-bossen begrundede sin beslutning med, at den danske forsvarsspiller døjede med en skavank. Efter slutfløjtet var der dog alligevel hug til Andreas Christensen i den engelske presse.

- Skræk-øjeblik kostede Chelsea dyrt ved Nketiahs åbningsmål. Blev pillet ud i pausen, da Tuchel forsøgte at rette op på defensiven, lød vurderingen eksempelvis fra avisen Evening Standard, der gav Andreas Christensen karakteren fire.

Også mediet football.london gav Andreas Christensen karakteren fire.

- Efter en stærk præstation i FA Cup-semifinalen mod Crystal Palace valgte Thomas Tuchel endnu engang at give Christensen chancen i hjertet af en tremandsbagkæde. Ved denne lejlighed fungerede det ikke. Danskeren var skyld i Arsenals åbningsmål, da hans svage aflevering gav Eddie Nketiah muligheden for at løbe i dybden. Arsenal-angriberen stjal senere bolden fra Christensen på midterlinjen, hvilket i den grad frustrerede hjemmefansene. Han blev taget ud i pausen til fordel for Thiago Silva, da Tuchel prøvede at få styr på sin defensiv, skriver football.london således.

Efter kampen erkendte Andreas Christensen også selv, at han ikke var tilfreds med sin egen præstation.

- Jeg tager 100 procent ansvaret for det første mål på mine skuldre. Det var min fejl, men heldigvis for mig kom vi ret hurtigt tilbage i kampen via Timos mål. Vi blev dog ved med at lave mål, og så er det svært at blive ved med at komme tilbage, lød det således fra Christensen i et interview med Chelseas hjemmeside.