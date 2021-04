Hård kritik af Højbjerg: - Let at lade som om

Pierre-Emile Højbjerg har haft en forrygende første sæson i Tottenham, men i første kamp efter managerskiftet fra José Mourinho til unge Ryan Mason måtte danskeren se sig udskiftet seks minutter før tid, og det selvom der var tale om en finale i Carabao Cuppen mod Manchester City.

Og mandag aften holdt SkySports-ekspert Jamie Carragher sig heller ikke tilbage i kritikken af danskeren.

- Højbjerg gemmer sig bag en modstander, og det er nemt at stå opdækket og lade som om, du vil have bolden, siger Carragher

- Den midtbane, som manageren havde valgt, skulle spille gennem Manchester City, og derfor spillede navne som Lo Celso og Harry Winks.

- Men jeg fik altså ondt af midterforsvarerne på grund af de to midtbanespillere i Winks og Højbjerg. Ville de virkelig have bolden? Mig narrer de ikke, siger Carragher.

Også højreback Serge Aurier får kritik for ikke at ville have bolden, og alt for ofte endte det i kampen med, at Tottenham slog en lang bold fra forsvaret og op til Harry Kane i angrebet.

Tottenham tabte Carabao Cup-finalen 0-1 til Manchester City og ligger som nummer syv i Premier League i overhængende fare for ikke at komme i Europa i næste sæson.

Sammen med Manchester Uniteds Harry Maguire er Pierre-Emile Højbjerg den eneste markspiller, der har spillet samtlige minutter i de 33 spillede Premier League-runder.

Men efter skiftet væk fra José Mourinho skal Højbjerg altså vænne sig til en mere offensiv og boldspillende rolle - og altså også til at være udskifter.

TV-fodbold uden VAR? Se masser af 2. divisionskampe live i Ekstra Bladet+