Hård kritik trods åbningssejr: I ødelægger Manchester United

United-legendende Gary Neville får ondt i øjnene af at se holdets spillestil, mens kommentator angriber ledelsen for ikke at løse konflikten mellem Mourinho og Pogba

Det er et vilkår for en storklub, at kritikken kan falde når som helst og fra alle vinkler.

Manchester United vandt forleden sæsonens første kamp i Premier League med 2-1 over Leicester, men alligevel falder der drøje hug før næste duel, søndagens udekamp mod Brighton.

Det handler ganske vist også om en mere grundliggende tendens, nemlig holdets spillestil og klubbens DNA, når den tidligere anfører Gary Neville letter på låget og lukker frustrationer ud.

- Det gør ondt at se på, siger han om den kedelige stil i en podcast, Second Captains, ifølge Bleacher Report.

Den 43-årige Sky-kommentator, som spillede i den røde trøje mellem 1992 og 2011 som del af det berømte talentkuld, Class of 92, med stjerner som Scholes, Giggs og Beckham.

Sidder i klubbens DNA

– Ajax, Manchester United og Barcelona er de tre bastioner i europæisk fodbold i forhold til spillestil. United har altid spillet 4-4-1-1 eller 4-4-2, med to rendyrkede fløje.

- Det sidder i klubbens DNA, og det er ikke noget, du skal rokke ved for at få en kortsigtet fremgang, siger han.

- Klubbens fans er skuffede over den udeblevne fremgang efter Sir Alex Ferguson, og på tribunerne gabes der mere og mere. Klubben tænkte, at ’okay, vi må vinde noget’, og så hentede de José Mourinho, som kan lide kraftfulde og robuste spillere.

- Næsten hele den daværende startopstilling forsvandt, og i stedet hentede han spillere som Lukaku, Matic, Bailly og nu Fred. Spillere, der passer til hans spillestil.

Gary Neville sammenligner med Mauricio Pochettinos Tottenham, som, føle han, spillere mere underholdende fodbold.

- Pochettino kan lide sultne spillere på 23-24 år og vil gerne presse højt i banen. Hvor mange United-angribere ser du presse højt i banen?

- Mourinho vil hellere have fysisk stærke spillere, som falder tilbage på banen. Som Manchester United-supporter gør det ondt at se på, siger Gary Neville.

Langer ud efter United-direktør

Han har selv forsøgt sig som træner og var assistent på det engelske landshold, ligesom han for et par år siden havde et mindre vellykket ophold i Valencia.

Fra en anden stol langer Daily Mails kontante kommentator Martin Samuel ud efter United-direktør Ed Woodward, som han beskylder for at være konfliktsky i det latente misforhold mellem Mourinho og Paul Pogba.

’Hvornår gør han sig fortjent til den del af hans løn på 2,6 millioner pund (små 22 millioner kroner), der belønner evner til at forhandle? Han kan lave aftaler med sodavandsproducenter i Nigeria og vinmagere i Chile, og vi ved, at han er dygtig til at overføre penge til Mino Raiola's tilfredshed’, lyder det med giftig adresse til storagenten, der blandt andre har sendt Pogba til United.

’Hvad med at hele skismaet mellem de to vigtigste folk i hans fodboldklub, hans manager og hans stjernespiller? Hvad med at løse problemet mellem Mourinho og Pogba, før det overskygger Uniteds sæson?’

Samuel anfører, at netop konfrontationen mellem de to super-ego’er spreder så mange ringe af negativitet i klubben, at det må være en klubleders primære opgave at træde i karakter og sætte rammerne for det fremtidige samarbejde.

Se også: Utilfreds Mourinho: Kald mig cheftræner - ikke manager

Se også: Medie smider transferbombe: United-stjerne er enig med Barça