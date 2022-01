Hæsblæsende top-brag

Tilskuerne på Stamford Bridge fik stor værdi for entrébilletten, da Chelsea søndag tog imod Liverpool i Premier League.

De to mandskaber leverede et hæsblæsende og underholdende brag af en fodboldkamp, og de fik hver et point med sig hjem.

Særligt første halvleg var et festfyrværkeri, og det var også her, alle kampens fire mål blev scoret. Liverpool kom på 2-0, inden Chelsea på få gyldne minutter sørgede for 2-2, som blev kampens resultat.

Chelsea har nu 43 point på andenpladsen efter 21 kampe, og Liverpool har 42 point på tredjepladsen efter 20 kampe.

Liverpool var ramt af flere afbud på grund af skader og coronasmitte, og hos Chelsea var man uden Romelu Lukaku, der var blevet droppet på grund af udtalelser om sin besværlige situation i klubben.

Danske Andreas Christensen var ude med en skade, men de mange afbud var ikke noget, der påvirkede underholdningsværdien i negativ forstand.

Opgøret fik en eksplosiv indledning. Allerede inden der var gået ti sekunder, havde Sadio Mané plantet albuen i hovedet på César Azpilicueta. Det lignede et rødt kort, men senegaleseren nøjedes med gult.

Efter ni minutter blafrede netmaskerne. Trevoh Chalobah kiksede et indgreb totalt lige uden for Chelseas felt, Sadio Mané opsnappede den løse bold og sparkede den i mål efter at have driblet forbi Chelsea-keeper Edouard Mendy.

Liverpool havde flere gange held med at fange Chelsea langt fremme på banen. Det førte til hurtige Liverpool-stormløb, og efter 26 minutter var der bingo igen.

Mohamed Salah tog fikst en skarp aflevering med sig ind i feltet og udplacerede Mendy til 2-0.

Derefter var der ro på i en kort periode, men efter 42 minutter eksploderede kampen igen. Efter en dødbold flugtede Mateo Kovacic smukt bolden helt op i hjørnet efter en Chelsea-dødbold.

Hjemmeholdet var med igen, og kort inde i første halvlegs tillægstid scorede Christian Pulisic til 2-2, da han løb dybt i feltet og udnyttede en fornem frispilning fra N'Golo Kanté.

Anden halvleg fortsatte efter samme hæsblæsende opskrift, og chancerne opstod som perler på en snor i begge ender.

Efter 57 minutter var Salah lige ved at overliste Mendy med et skud langt, langt udefra, men keeperen kom tilbage og smed sig vellykket efter bolden.

Få minutter senere var det Caoimhin Kelleher, der måtte diske op med en stor refleksredning, da Pulisic kom til afslutning tæt på mål.

Intensiteten dalede en smule, efterhånden som anden halvleg skred frem, og til sidst virkede begge mandskaber tilfredse med uafgjort.

--------- SPLIT ELEMENT ---------