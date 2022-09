Han er Chelseas næstdyreste nogensinde

Chelsea-fans kan se frem til at se det franske stortalent Wesley Fofana udfolde sig på Stamford Bridge de kommende syv år.

Det bekræfter London-klubben onsdag eftermiddag på Twitter og i en pressemeddelelse.

Hovedpersonen selv er glad for skiftet, og han ser frem til at tørne ud for The Blues.

- De seneste to dage har været virkelig store for mig, og jeg er virkelig glad. Jeg trænede med holdet i morges, og det er en drøm for mig, siger Fofana om skiftet.

- Jeg glæder mig virkelig til at spille kampe for fansene og klubben.

Transferen gør den 21-årige franskmand til den tredjedyreste forsvarspiller i Premier Leagues historie med en pris på 70 millioner pund (600 mio. kr.).

Det er kun overgået af Manchester Uniteds Harry Maguire, der blev købt i 2019 for 80 millioner pund, og Liverpools Virgil van Dijk, der gik for 75 millioner pund i 2017.

Samtidig er Fofana det næstdyreste køb, Chelsea nogensinde har gjort. Kun Romelu Lukakus mislykkede comeback til klubben sidste år var dyrere.

Harry Maguire er den dyreste forsvarsspiller i Premier Leagues historie. Foto: Rui Vieira/AP/Ritzau Scanpix

Franskmanden skiftede til Leicester fra fransk fodbold i 2020, og i sine to år i det centrale England nåede han at repræsentere The Foxes 52 gange med ét mål og én assist til følge.

Wesley Fofana fik en mareridtsstart på den seneste sæson, da han i en træningskamp brækkede lægbenet. Skaden holdt ham ude det meste af 2021/2022-sæsonen, og han nåede kun at få syv kampe i benene inden sommerpausen.

Det er Chelsea tilsyneladende ligeglade med, og de fortsætter med at spendere i dette transfervindue, hvor den nye ejer Todd Boehly i stor stil har åbnet op for pengepungen.

Siden overtagelsen af klubben har Boehly hentet spillere til en værdi af næsten 250 millioner pund (2,16 mia. kr.), og pengene er udover Fofana blandt andet blevet brugt på Marc Cucurella, Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly.

Chelsea har haft spendérbukserne på og har blandt andet hentet Raheem Sterling. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Transferrekord i Premier League

Summerne, der er brugt denne sommer, er ny transferrekord i Premier League.

Klubberne har købt nye spillere for 1,7 milliarder pund (14,7 mia. kr.) indtil videre, og det forventes at stige frem mod afslutningen på sæsonens transfervindue ved midnat i aften. Den forrige rekord lød på 1,43 milliarder pund (12,3 mia kr.)

Wesley Fofana falder ind som den næstdyreste Premier League-transfer i dette vindue, kun overgået af brasilianske Antonys skifte fra Ajax Amsterdam til Manchester United.

