Han er dybt bekymret

Fodboldklubber fra Saudi-Arabien kan fortsat købe spillere tre uger efter, at transfervinduet er lukket i de fleste europæiske ligaer.

Det skaber bekymring i den engelske storklub Liverpool, der allerede har sendt tre spillere til saudiarabiske klubber denne sommer i form af anfører Jordan Henderson, Fabinho og Roberto Firmino.

- Saudi-Arabien har lige nu en stor påvirkning.

- Det værste er efter min mening, at transfervinduet er åbent tre uger længere i Saudi-Arabien. Hvis jeg har ret, så er det ikke særlig godt for Europa, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp ses her med Jordan Henderson, der denne sommer har forladt Liverpool til fordel for Al-Ettifaq i Saudi-Arabien. (Arkivfoto). Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Transfervinduet lukker 1. september for klubberne i den engelske Premier League og den danske Superliga, mens de saudiarabiske klubber ifølge Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) kalender kan handle helt frem til 20. september.

- Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) eller Fifa bør finde en løsning på det. Jeg ved ikke, hvad der vil ske, men det påvirker os allerede nu, siger Klopp.

Saudiarabiske klubber har handlet stort ind i europæiske klubber denne sommer, efter at Cristiano Ronaldo allerede for et halvt år siden skrev under med klubben Al-Nassr.

Liverpool har solgt anfører Jordan Henderson til Al Ettifaq, mens Fabinho er skiftet til Al Ittihad.

Angriberen Roberto Firmino havde denne sommer kontraktudløb i Liverpool og har valgt at fortsætte karrieren i Al Ahli.