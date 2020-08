- Han er en klovn!

Harry Maguire er en klovn at være på Mykonos. Det er en sprængfarlig cocktail at være verdensstjerne blandt fulde feriegæster, der ser deres snit til ti minutters berømmelse

Hvis man spørger den britiske journalist Oliver Holt, skulle Harry Maguire aldrig have været på et sted som Mykonos. Øen er en flaskehals for rige fodboldspillere og reality-tv-stjerner, der er desperate efter ti minutters berømthed. Det skriver han i Daily Mail.

Manchester United-anføren blev i slutningen af sidste uge anholdt på den populære græske ferieø Mykonos for at have været involveret i et slagsmål med både feriegæster og politiet.

Harry Maguire forlader her retten på Mykonos' naboø Syros. Han ses midt i billedet med lyseblå skjorte og blå kasket. Foto: Intime/Ritzau Scanpix

'Hvad end der skete, er Harry Maguire en klovn, alene fordi han er på Mykonos. Der er tusinder af feriegæster, der hungrer efter at slå sig løs efter flere måneder derhjemme med Covid-19,' skriver Oliver Holt.

'Hvis man skal være en smule bedrevidende, kunne man nok godt have forudset, at sådan en situation kunne opstå. Det er en opskrift på katastrofe, der kunne have været undgået.'

Harry Maguires Mykonos-skandale har fået flere til at tvivle på hans fremtidige karriere i Manchester United. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Burde have sikkerhed

Den tidligere Liverpool-spiller Danny Murphy kan ikke forstå, hvorfor anføreren for en af verdens største klubber ikke har hyret sikkerhedsvagter til at følge ham på ferien.

'Jeg lærte det på den hårde måde i Liverpool. Specielt da jeg rejste udenlands, var jeg nødt til at sikkerhedsvagter med mig,' skriver han i Daily Mail.

Danny Murphy mener også, at klubben har et ansvar for at beskytte deres spillere og sikre, at de har sikkerhedsvagter med på ferie.

Den tidligere Liverpool-spiller mener ikke, at Maguires United-karriere er i fare efter Mykonos-skandalen. Han har set værre.

'Eric Cantona kong fu-sparkede engang en fan, og han kom tilbage,' skriver han.

Uanset hvordan det ender for Harry Maguire, står den engelske landstræner, Garry Southgate, med noget af en hovedpine i forhold til United-anføreren, når han skal udtage truppen, der skal møde Island og Danmark 5. og 9. september.

