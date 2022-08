Han er 'skamløs'

Erling Haaland skabte spansk vrede, da han tilsyneladende forsøgte at snyde Andreas Christensen i velgørenhedskamp

Det er verdens måske allermest eftertragtede angriber, som Manchester City har fået fingre i.

Men norske Erling Haaland imponerede bestemt ikke de lokale tilskuere, da de engelske mestre onsdag gæstede FC Barcelona til en velgørenhedskamp på Camp Nou.

Her handlede det ikke om point, men om at indsamle penge til forskning i nervesygdommen amyotrofisk lateral sklerose, ALS.

Alligevel valgte Haaland i de døende minutter at opføre en ynkelig version af svanens død, da han skarpt forfulgt af danske Andreas Christensen lod sig falde i straffesparksfeltet, selvom det var vanskeligt at få øje på, at der havde været kontakt med danskeren.

Den aktion har mildest talt ikke imponeret Barcelonas fans, der på sociale medier skyder med skarpt efter Erling Haaland. Det skriver engelske The Sun.

Annonce:

'Jeg dør. At Haaland filmer i en velgørenhedskamp er skamløst', lyder det blandt andet, mens andre stemmer i koret af forargede modstanderfans.

Artiklen fortsætter under billedet...

Haaland og Lewandowski har de seneste sæsoner scoret mål på stribevis i Bundesligaen, men nu er begge spillere at finde på nye adresser. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

Haaland på pletten i Newcastle:

'Det, Haaland gjorde i dag, var en skændsel. Jeg er færdig med den spiller. Han virker som en mental klovn', skriver en Barcelona-tilhænger, mens forargelsen over, at man vælger at filme i en velgørenhedskamp, går igen.

'Jeg kan ikke tro, at det er ægte. Det er en velgørenhedskamp, så du behøver ikke at filme på den måde', skriver en tredje.

Du kan se situationen HER.

Erling Haaland, der foreløbigt har fundet vej til netmaskerne tre gange i Premier League, fik de sidste 18 minutter af opgøret, og nåede ikke at komme på tavlen i kampen, der endte 3-3.

Argentinske Julián Álvarez bragte Manchester City foran, inden Pierre-Emerick Aubameyang, der meldes på vej tilbage til Premier League, fik udlignet for hjemmeholdet.

Annonce:

En anden spiller, der har været meldt kraftigt væk fra FC Barcelona, hollandske Frenkie de Jong, scorede til 2-1.

Cole Palmer udlignede til 2-2, inden Memphis Depay, som også meget vel snart kan være fortid på Camp Nou, scorede til 3-2.

Selvom Erling Haaland ikke havde held med sin lille forestilling, så fik Manchester City et straffespark ni minutter inde i dommerens tillægstid, som Riyad Mahrez omsatte til kampens slutresultat.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Thorup: - Vi er her for at kæmpe med

Svær lodtrækning for FC København

Ikke hans drømmegruppe