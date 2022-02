Han får ikke fred: Ny katte-hilsen vækker opsigt

Newcastles fans havde medbragt oppustelige katte til dagens kamp mod West Ham for at provokere Kurt Zouma, der for et par uger siden kom i et uvejr, efter han sparkede til sine katte

Der går nok lang tid før, at Kurt Zouma slipper for at høre for den video, der florerede af ham på nettet, hvor han slår og sparker sine katte.

Episoden blev omtalt kraftigt i medierne for et par uger siden, og franskmanden blev også straffet for sine handlinger.

Newcastles fans har dog langt fra glemt videoen af Zouma, og et par af de 3.000 tilrejsende fans til dagens kamp mod West Ham, havde medbragt oppustelige katte for at stikke til Zouma.

De medbragte katte blev selvfølgelig smuglet med ind på stadion, og under kampen blev der kastet rundt med dem blandt Newcastle-supporterne på udebaneafsnittet.

Om Kurt Zouma lagde mærke til de flyvende katte bag det ene mål vides ikke, men den tidligere Chelsea-spiller spillede samtlige 90 minutter i kampen, som med West Ham øjne noget skuffende endte 1-1.

Det startede ellers godt for 'The Hammers', der efter 32 minutters spil bragte sig i front, da Craig Dawson fik bolden i mål efter et frispark.

Det tidligere Arsenal-talent Joseph Willock fik dog udlignet lige før pausen, da bolden akkurat sneg sig over stregen.

Anden halvleg var ligesom første en meget jævnbyrdig affære, og ingen af de to hold fik scoret yderligere.

West Ham mistede dermed vigtige point i den tætte kamp om fjerdepladsen i Premier League.

