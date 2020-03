- Han fortjente ikke min respekt

Bruno Fernandes er på sin korte tid i Manchester United allerede blevet en fanfavorit på Old Trafford.

Portugiserens popularitet steg derfor kun yderligere blandt Uniteds fans, da han i sidste uges Manchester-derby blev fanget i at tysse på Manchester City-manager Pep Guardiola efter en længere diskussion på sidelinjen.

Det handlede om respekt, fortæller Bruno Fernandes nu.

- Jeg gør ikke sådan nogle ting, når jeg er uden for banen, men i det øjeblik sagde han (Pep Guardiola red.) nogle ting, som gjorde mig rasende. Jeg har stor respekt for Pep, og han har vundet så meget i den her verden, men i det øjeblik respekterede han ikke mig, og derfor fortjente han heller ikke min respekt, siger Fernandes til Sky Sports.

Offensivspilleren er dog klar til at komme videre.

- For mig er det ligegyldigt, hvad der sker på banen. Nu er vi uden for banen, og det er fortid. Jeg har stadig stor respekt for ham, så det betyder ingenting, hvad han sagde, siger Bruno Fernandes.

Portugiseren har scoret tre mål og lavet fire assists i sine første ni kampe for Manchester United.

