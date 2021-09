- Han har ingen fremtid

Donny van de Beek var en af verdens mest eftertragtede spillere, da han var i Ajax, men den hollandske midtbanespiller har ingenlunde været en succes i Manchester United.

Senest blev han taget ud i pausen af Champions League-opgøret mod Young Boys, og klublegenden Paul Ince kan ikke se van de Beek blive i United meget længere.

Det fortæller han til The United Stand.

- Der er absolut ingen chance for det. Han (Ole Gunnar Solskjær) har forsøgt at gøre spilleren glad. Det er altid svært at gøre et indtryk, når man ikke spiller, og at blive udskiftet i pausen...

- Hvad fortæller det os? Hvad fortæller det fansene? Hvad fortæller det Donny? 'Hvis jeg ikke kan få fuld tid mod Young Boys, med ti mand eller ej, er det tid til, at jeg skifter.' Der er ikke noget, Ole kan sige, der vil overbevise ham om, at han har en fremtid i Manchester United.

- Jeg ville ønske, at det var, fordi det er den største klub i verden, men han har brug for at spille fodbold.

Donny van de Beek har spillet 38 kampe for Manchester United - størstedelen af dem som indskifter.

