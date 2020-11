Han hjernevasker Højbjerg

Tidligere Tottenham-træner har fundet troen på, at José Mourinho kan trække et mesterskab hjem med de spillere, han har fået til at tro på titeldrømmen

Ansættelsen af José Mourinho sidste år gav ikke ligefrem mesterskabsdrømmen luft under vingerne i det nordlige London. Den medfødte snarere en uforstående hovedrysten hos både iagttagere og Tottenham-fans.

Men lige nu – efter 20 point ud af 27 mulige - bliver muligheden italesat af den ene ekspert og kommentator efter den anden. Senest klubbens tidligere spiller og træner, Tim Sherwood.

Han mener således, at portugiseren ser ud til at have held med at hjernevaske sine spillere til at tro på kollektivet og en farbar vej til titlen.

- Han har fundet en vej med den trup, han har, siger han til talkSPORT Breakfast.

- Han har købt rigtigt godt ind. Sergio Reguilon har været et godt køb som venstre back, men Pierre-Emile Højbjerg er for mig det bedste køb af alle. Han passer ind i stilen og beskytter bare de to midtstoppere, siger han.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Pierre-Emile Højbjerg efter skiftet til Spurs: Mit hovedmål er hele tiden at blive bedre. Video: Discovery

- José har hjernevasket sine spillere til at tro, at de må arbejde for at opnå noget. Denne trup er nødt til at vinde nogle trofæer.

- Når du spiller så solidt, som de gør nu, har han næsten hjernevasket dem til at tro på det

Mange har luftet tanken om, at tiden er løbet fra en trænertype som Mourinho, men Sherwood er ikke i tvivl.

- Hvorfor skulle du ikke tro på ham? Han har vundet 20 store trofæer i sin karriere, og nu vinder han fodboldkampe. Så begynder du at tro på at fyren er den ægte vare, at han ved, hvad han taler om. Så hvorfor skulle han ikke vinde ligaen?

Sherwood fremhæver, at Tottenham i Son og Kane råder over ren verdensklasse, som kunne gå lige ind på et hvilket som helst hold i verden.

- De har ikke spillet fantastisk i denne sæson, men hvem bekymrer sig om det, spørger Sherwood, der blev mester som anfører i Blackburn, og forklarer:

- På bagsiden af min medalje stod der ikke noget om, at jeg havde spillet mindre godt i 24 af kampene. Du samler den bare op, når sæsonen er slut.

Arteta vs. Mourinho: Hvilken klub har trukket det længste manager-strå? Video: Discovery

Hjulmand vurderer Højbjergs skifte til Tottenham: Det er godt for landsholdet. Video: Discovery

Eksperten råder: Det pivbillige alternativ

Eksperter om Seier: Her går grænsen

Eksperten: Her er satset OG det helt billige guld