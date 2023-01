Antony indledte sin Manchester United-karriere med lyn og torden. Men de seneste måneder er der ikke kommet meget produktivt fra den rapfodede brasilianer.

Det dyre United-indkøb har været mere i fokus for sine fjollede finter og attitude på banen, og særligt sidstnævnte fik den tidligere engelske topspiller og -træner Stuart Pearce op i det røde felt nytårsaften.

- Anthony har ingen intentioner om at løbe retur, og Wolves fornøjer sig i hans side. Han gør ingen forskel og giver bolden væk alt for ofte, sagde Stuart Pearce som kommentator for talkSPORT ifølge Mirror under Manchester Uniteds kamp mod Wolves og satte trumf på.

- Han irriterer mig grænseløst! Hver eneste gang han modtager bolden, så peger han rundt og fortæller sine holdkammerater alt, hvad de skal gøre.

Annonce:

- Jeg så, at Erik ten Hag og Bruno Fernandes udtalte, at han ville være en rigtig god spiller, hvis han lyttede. Men han taler meget mere, end han lytter, lød det fra Stuart Pearce.

Wolves-keeper José Sa havde styr på Antony, der havde mere travlt med at tale end at spille fodbold ifølge Stuart Pearce. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Ifølge statistikkerne fra lørdagens Premier League-kamp lykkedes Antony ikke med en eneste nøgledribling mod Wolves, ligesom han mistede bolden to gange i farlige positioner, mens han kun ramte plet på 30 af 42 afleveringer.

Alligevel vandt Manchester United på Molineux takket være et mål af indskiftede Marcus Rashford, der ellers var blevet bænket af disciplinære årsager.

Antony kom til Manchester United i sommer som den næstdyreste spiller i klubhistorien - kun overgået af Paul Pogba.

Helt skidt har det dog ikke været for Erik ten Hags yndling, der har lavet tre mål i 14 kampe - det seneste dog 9. oktober.