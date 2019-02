Han kan løse Tottenhams Eriksen-problem

Igennem det seneste års tid er der blevet spekuleret meget i Christian Eriksens fremtid. Den danske landsholdsspiller har kontraktudløb i sommeren 2020, og siden slutningen af sidste sæson har han været i forhandlinger med Tottenham.

Indtil videre er der ikke sket et gennembrud i disse forhandlinger, og derfor tager den engelske kub nu sine forholdsregler og er begyndt at sondere markedet for mulige erstatninger.

I og med at Tottenham ikke vil lade Christian Eriksen gå på en fri transfer, er der en vis sandsynlighed for, at han bliver solgt i løbet af sommerens transfervindue, og hvis det bliver tilfældet, har the Lilywhites udset sig en mulig erstatning i form af James Maddison.

Det skriver den engelske avis, the Times, i dag.

22-årige James Maddison er blot i gang med sin første sæson i Premier League efter sidste sommers skifte fra Norwich til Leicester, men han har allerede vist gentagne prøver på sine evner, hvilket også har medført en udtagelse til det engelske landshold.

Leicester-profilen har ligesom Christian Eriksen et skarpt blik for spillet og en rigtig god sparketeknik, som har kastet fem mål og fire assists af sig denne sæson.

Englænderens kontrakt med Leicester udløber først i sommeren 2023, og det kan tænkes, at Tottenham skal punge op med et stort beløb for at få fingrene i James Maddison.

