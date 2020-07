Han savner Eriksen

Tottenham-angriberen Harry Kane har på det seneste kæmpet med at finde formen, og hvis det står til den tidligere Spurs-spiller Michael Dawson, så handler det også om, at Kane ikke længere har danske Christian Eriksen til at hjælpe sig oppe foran.

Det fortæller han til Talksport.

- Da de lod Christian Eriksen gå, var han ikke selv på toppen. Det var nok fordi, han hoved ikke var på det rigtige sted, da de ikke kunne komme til enighed om en ny kontrakt, siger han og fortsætter:

- For 18 måneder siden var han den bedste 10'er til at skabe chancer for Harry Kane. Han var utrolig. Han havde en anden klasse. Jeg tror ikke på, at de har erstattet ham. Jeg elsker Lo Celso. Jeg synes, han var fremragende før nedlukningen, men han forsøger stadig at finde sine fødder efter, de er kommet i gang igen.

Derfor mener han, at der ikke kan være tvivl om, hvordan Kane har det nu.

- Jeg tror, at han savner en som Christian Eriksen på banen. Han kunne skabe muligheder for Harry, siger Dawson.

Eriksen selv har på det sidste haft svært ved at få særlig meget spilletid i Inter, som han skiftede til i vinterens transfervindue.

